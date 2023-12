Wilkes-Barre Implementeer Noodskuilingprogram As gevolg van koue temperature

Wilkes-Barre, geleë in Luzerne County, Pennsylvania, sal 'n Code Blue-noodskuilingprogram instel in reaksie op die erg koue temperature. Die program, wat deur Keystone Mission bestuur sal word, sal skuiling bied vir behoeftiges by die Keystone Mission Innovasiesentrum. Die skuiling sal van 8:00 tot 9:00 oop wees en sal die volgende oggend om 7:00 sluit.

Die stadsamptenare sal bepaal wanneer 'n Kode Blou-aanwysing nodig is en sal die publiek bewus maak van die aktivering daarvan. Hulle sal ook moeite doen om die hawelose bevolking in kennis te stel. 'n Kode Blou word veroorsaak deur die voorspelde windkoel temperature van 20 grade of onder, of deur verwagte sneeuval van 10 duim of meer, soos gerapporteer deur die Nasionale Weerdiens.

Ten einde die aktivering van 'n Kode Blou verder bekend te maak, sal 'n blou lig op die Openbare Plein in die middestad van Wilkes-Barre aangesteek word. Hierdie visuele aanduiding sal help verseker dat die publiek bewus is dat die noodskuilingprogram in werking is.

Keystone Mission is aktief op soek na vrywilligers om die Code Blue-program te ondersteun en moedig belangstellendes aan om uit te reik vir meer inligting. Vrywilligersgeleenthede kan gevind word deur Keystone Mission te kontak of 'n e-pos te stuur aan [e-pos beskerm].

Vir bykomende besonderhede en opdaterings oor die Code Blue-noodskuilingprogram, kan individue die Stad Wilkes-Barre se webwerf of Facebook-bladsy besoek.