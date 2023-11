Nuwe cocktailkroeg in die middestad van Kalamazoo bied eksklusiewe jaarlange afslag vir gemeenskap

Die middestad van Kalamazoo se nuutste toevoeging tot die skemerkelkie-toneel, Dabney & Co., skud sake op deur 'n unieke geleentheid vir skemerkelkie-entoesiaste te bied. Ter geleentheid van hul eenjarige herdenking wat saamval met die grootste kroegaand van die jaar, gee die nuwerwetse skemerkelkiekroeg terug aan die gemeenskap deur aan 50 gelukkige kliënte 'n sleutelhouer te gee wat 'n jaarlange afslag sal ontsluit.

In plaas daarvan om bloot hul mylpaal te vier, poog Dabney & Co. om dankbaarheid teenoor sy lojale klante uit te spreek en op 'n betekenisvolle manier by te dra tot die lewendige Kalamazoo-gemeenskap in die middestad. Die sleutelhanger, wat aan die gelukkige paar geskenk word, sal deur die hele 15 'n ruim 2024% afslag op alle bestellings verleen.

Met 'n verskeidenheid noukeurig vervaardigde skemerkelkies, het Dabney & Co. vinnig 'n gewilde bestemming geword vir skemerkelkiekenners en diegene wat op soek is na 'n heerlike aand in die middestad van Kalamazoo. Van klassieke konkoksies tot innoverende mixologie-skeppings, die kroeg se kundige mixoloë laat geen steen onaangeroer in hul strewe om die perfekte drankie te skep nie.

Ontwerp om 'n inklusiewe en uitnodigende atmosfeer te skep, Dabney & Co. verwelkom beide beginners en ervare skemerkelkie-entoesiaste. Die kroeg se verbintenis tot gehalte, kreatiwiteit en uitstekende diens het hulle 'n toegewyde aanhang en talle toekennings in die plaaslike mixologie-toneel besorg.

Vrae:

V: Wanneer begin die jaarlange afslag by Dabney & Co.?

A: Die afslag begin by ontvangs van die sleutelhouer en sal vir die hele jaar van 2024 geldig wees.

V: Kan ek die jaarlange afslag vir enige bestelling gebruik?

A: Ja, die 15% afslag is van toepassing op alle bestellings wat in 2024 by Dabney & Co. gemaak is.

V: Hoe kan ek deelneem en 'n kans hê om die sleutelhouer te ontvang?

A: Die weggee is eksklusief vir Dabney & Co. se eenjarige herdenking op Woensdag, 22 November. Beskermhere wat op hierdie dag 'n aankoop doen, sal in die trekking vir die sleutelhouer ingeskryf word.