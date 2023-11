Opkomende speler verslaan Madden-speler wat die beste verdien in 'n pragtige ontsteltenis

In 'n verrassende wending het Jacob "Cobo" Clause, 'n opkomende ster in die spelwêreld, oor Henry "Henry" Leverette, die hoogste verdienste Madden-speler tot nog toe, geseëvier. Die 19-jarige van Indio, Kalifornië, het Dinsdag 'n oorwinning in die Madden 24 Harvest Challenge-kampioenskap behaal met 'n indrukwekkende telling van 42-19. Hierdie oorwinning is Cobo se eerste Madden Championship Series-titelgordel, 'n beduidende prestasie in sy spelloopbaan.

Cobo het sy uitsonderlike vaardighede ten toon gestel deur 'n virtuele Joe Montana te gebruik om die oorwinning te verseker. Die jong speler het homself keer op keer in groot toernooie bewys, met sy swakste afwerking 'n wen-en-kom-in. Met hierdie kampioenskapoorwinning en die nederlaag van Henry, glo Cobo hy het die respek verdien wat hy verdien en het sy posisie as een van die beste Madden-spelers in die bedryf verstewig.

Henry, 'n formidabele 20-jarige speler van Chicago, spog met 'n indrukwekkende MCS-verdiensterekord van meer as $800,000 XNUMX. Sy vaardigheid en ervaring was egter nie genoeg om Cobo se vasberade spel te oorkom nie.

Om die eindronde te haal, moes Cobo Nakell “Someserious” Powell oortref met ’n telling van 20-14, terwyl Henry sy plek verseker het deur Eric “Tootenacious” Hoffman met ’n telling van 21-8 te verslaan. Beide Someserious en Tootenacious, wat aan hul derde MCS-hoofvak deelgeneem het, het sterk geveg, maar het onderskeidelik teen Cobo en Henry te kort geskiet.

Cobo het 'n welverdiende prys van $30,000 125,000 uit die $20,000 10,000 pryspoel verdien, terwyl Henry $XNUMX XNUMX as die naaswenner ontvang het. Semifinaliste Someserious en Tootenacious het elk $XNUMX XNUMX huis toe geneem vir hul indrukwekkende vertonings.

Madden-entoesiaste kan uitsien na die volgende MCS-hoofvak, die Madden 24 Zero Chill, wat Sondag geskeduleer is. Dit beloof om nog 'n opwindende kompetisie te wees met talentvolle spelers wat meeding vir kampioenskapglorie.

Algemene vrae (FAQ)

V: Wie is Jacob “Cobo”-klousule?

A: Jacob “Cobo” Clause is 'n 19-jarige speler van Indio, Kalifornië, wat onlangs die Madden 24 Harvest Challenge-kampioenskap gewen het.

V: Wie het Cobo in die kampioenskap verslaan?

A: Cobo het Henry “Henry” Leverette, die Madden-speler wat die meeste verdien, in die kampioenskap verslaan.

V: Hoeveel het Cobo gewen vir sy oorwinning?

A: Cobo het 'n prys van $30,000 uit die $125,000-pryspoel vir sy kampioenskapoorwinning ontvang.

V: Wat was die telling van die laaste wedstryd?

A: Cobo het 'n telling van 42-19 teen Henry in die laaste wedstryd verseker.

V: Wat is die volgende groot toernooi in die Madden-kampioenskapsreeks?

A: Die volgende groot toernooi is die Madden 24 Zero Chill, wat Sondag plaasvind.