Wetenskaplikes ontdek sandwolke op die verre gasreus

Daar is gevind dat 'n planeet wat ongeveer 212 ligjare van die aarde af geleë is, wolke van sand het, volgens 'n onlangse verslag wat in die joernaal Nature gepubliseer is. Die planeet, bekend as WASP-107b, is 'n gasreus wat dikwels beskryf word as verbasend "pofferig" as gevolg van sy ligdigtheid. Sterrekundiges het voorheen bespiegel dat wolke gemaak van verskeie stowwe, insluitend rots of metaal, op planete buite ons sonnestelsel kan vorm. Dit is egter die eerste bevestigde waarneming van sulke wolke.

Die ontdekking is moontlik gemaak deur die James Webb-ruimteteleskoop (JWST), wat toegerus is met gevorderde tegnologie wat wetenskaplikes in staat stel om data oor die samestelling van atmosfeer op verre planete in te samel. Deur die sterlig wat deur die atmosfeer van WASP-107b gaan, te ontleed, kon navorsers die teenwoordigheid van sandwolke identifiseer. Daar word geglo dat hierdie wolke soortgelyk optree as water op Aarde, met sanddeeltjies wat soos reën na die planeet se binnekant val en dan verdamp om weer wolke te vorm.

Laura Kreidberg, 'n sterrekundige by die Max Planck Instituut vir Sterrekunde en 'n kenner van verafgeleë planetêre atmosfeer, het kommentaar gelewer oor die belangrikheid van die ontdekking. Sy het beklemtoon dat hoewel wetenskaplikes lank bespiegel het oor die bestaan ​​van wolke wat uit ander stowwe as water bestaan, bied hierdie waarneming konkrete bewyse vir hul bestaan.

Die bevindings het ook sommige aanvanklike aannames oor die planeet uitgedaag. Wetenskaplikes het byvoorbeeld verwag om hoë vlakke van metaan in die planeet se atmosfeer te vind, maar in plaas daarvan het hulle swaweldioksied opgespoor. Die chemiese samestelling van die wolke, wat silikaatmateriaal insluit wat soos water op aarde optree, het nog 'n laag verrassing by die navorsers se bevindinge gevoeg.

Verdere navorsing is nodig om die vorming en gedrag van sandwolke op gasreuse soos WASP-107b beter te verstaan. Wetenskaplikes glo dat die bestudering van hierdie ongewone wolkformasies waardevolle insigte kan bied in die atmosfeer van verre planete en die uiteenlopende reeks toestande wat buite ons sonnestelsel kan bestaan.

FAQ

Wat is WASP-107b?

WASP-107b is 'n gasreusplaneet wat ongeveer 212 ligjare van die aarde af geleë is. Dit is bekend vir sy lae digtheid, wat dit soortgelyk in grootte aan Jupiter maak, maar aansienlik ligter.

Hoe is sandwolke op WASP-107b ontdek?

Die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) is gebruik om die sterlig wat deur die atmosfeer van WASP-107b gaan, te ontleed. Deur die veranderinge in die sterlig te bestudeer, kon wetenskaplikes die teenwoordigheid van wolke wat uit klein stukkies sand bestaan, identifiseer.

Hoe tree sandwolke op WASP-107b op?

Daar word geglo dat sanddeeltjies in die wolke op WASP-107b na die planeet se warmer binneland val, soortgelyk aan hoe water as reën op Aarde val. Die deeltjies verdamp dan weer in die atmosfeer en vorm weer wolke.

Watter ander verrassings is ontdek oor die atmosfeer van WASP-107b?

In teenstelling met aanvanklike verwagtinge, het wetenskaplikes nie hoë vlakke van metaan in die planeet se atmosfeer opgespoor nie. In plaas daarvan het hulle bewyse gevind van swaeldioksied, wat onverwags was gegewe die planeet se laer temperature. Daarbenewens het die samestelling van die wolke silikaatmateriaal ingesluit wat optree soos water op Aarde.