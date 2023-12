Plaaslike politieke magspel verhoed openbare stemming oor omstrede Cop City

By

'n Onlangse geslote vergadering in Atlanta waarby sleutelfigure betrokke was, insluitend 'n topassistent van die burgemeester, het gelei tot die skielike kansellasie van 'n ordonnansie wat kiesers sou toegelaat het om te besluit oor die bou van 'n omstrede polisie- en brandweer-opleidingsentrum bekend as " Cop City.” Die voorgestelde sentrum is die onderwerp van wydverspreide wêreldwye aandag weens kommer oor kwessies soos polisiemilitarisering, omgewingsrassisme en ontbossing. Die fasiliteit word beplan om gebou te word op 'n 171-akker stuk grond in 'n beboste gebied suidoos van Atlanta.

’n Koalisie van stemreg- en pro-demokrasie-organisasies het ’n ordonnansie opgestel wat probeer het om ’n proses daar te stel vir die verifiëring en tel van kiesershandtekeninge op petisies wat met stembriefinisiatiewe verband hou. Dit is aangespoor deur die behoefte om handtekeninge in te samel vir die Cop City-referendum, die eerste van sy soort in Atlanta se geskiedenis. Tydens die stadsraadsvergadering waar die ordonnansie ingestel sou word, het 'n adjunk-personeelhoof van die burgemeester egter beswaar gemaak teen sekere bewoording wat die proses onmiddellik van krag sou gemaak het, moontlik die Cop City-referendum.

Die weiering om die ordonnansie in te stel deur Liliana Bakhtiari, stadsraadslid, het kritiek ontlok van referendum-organiseerders en demokrasie-voorstanders, wat aanvoer dat sulke besluite deursigtig geneem moet word en op 'n wyse wat die regte van burgers om aan die demokratiese proses deel te neem, respekteer. Die Cop City Vote-organiseerders het meer as 116,000 XNUMX handtekeninge ingesamel, wat die vereiste drempel oorskry, net om te vind dat hul pogings tot stilstand gekom het en die petisies wat deur stadsamptenare nie getel is nie.

Verder was die ordonnansie soos opgestel daarop gemik om die gebruik van "handtekeningpassing" om kiesershandtekeninge te verifieer uit te skakel, 'n metode wat regsuitdagings in die gesig gestaar het weens die buitensporige impak daarvan op gemarginaliseerde gemeenskappe. Ten spyte van die toenemende druk en die regter se besluit om die sperdatum vir die insameling van handtekeninge te verleng, het die stad teen die beslissing geappelleer en die lot van die petisies in limbo gelaat.

Hierdie onlangse verwikkelinge het aandag gebring aan die uitdagings waarmee referendumveldtogte te kampe het om die wil van die mense uit te druk, veral in die suide van die Verenigde State. Daar is gevind dat beperkende beleide, soos om handtekeningversamelaars tot inwoners binne 'n spesifieke jurisdiksie te beperk, vrye spraakregte belemmer en die sukses van stembriefinisiatiewe belemmer. Alhoewel hierdie neiging meer algemeen voorkom onder Republikeinse munisipaliteite, beklemtoon die Cop City-saak 'n kommerwekkende anti-demokratiese patroon, selfs in stede wat deur Demokraties gelei word.

In 'n skokkende skending van privaatheid het die stadsklerk die ongeredigeerde petisies aanlyn geplaas en die persoonlike inligting van meer as 116,000 XNUMX individue wat die Cop City-referendum ondersteun het, blootgelê. Hierdie optrede het wydverspreide veroordeling ontvang, met kenners wat aanvoer dat dit dien om petisieondertekenaars te ondermyn of te intimideer.

Die situasie rondom die Cop City-referendum dien as 'n skerp herinnering dat die demokratiese proses aansienlike struikelblokke kan teëkom, selfs in stede wat op progressiewe waardes roem. Die stryd oor Cop City is nog lank nie verby nie, aangesien organiseerders en ondersteuners hul stryd voortsit vir 'n regverdige en deursigtige publieke stemming oor die voorgestelde opleidingsentrum.