Die ikoniese komeet-achtbaan by Hersheypark sal besoekers opgewonde maak met nuwe treine in 2024

Die hartklopende en nostalgie-inducerende Comet-achtbaan by Hersheypark is op die punt om 'n merkwaardige opknapping te ondergaan wat besoekers in verwondering sal laat. Die Comet, wat in 2024 debuteer, sal toegerus wees met splinternuwe treine wat die rollercoaster-ervaring na 'n heel nuwe vlak sal neem.

Onthul by die gesogte Internasionale Vereniging van Pretparke en Besienswaardighede Expo 2023, sal die nuwe treine 'n gesig wees om te aanskou. Hulle sal 'n boeiende drie-toon blou kleurskema bevat wat met glinsterende metaalvlokkies toegedien is, wat 'n ongeëwenaarde visuele skouspel skep. Die hoofwa van die treine sal versier word met nuwe logo's wat geïnspireer is deur die kusbaan se ikoniese beelde van die vroeë 1970's, terug na die ryk geskiedenis en nalatenskap van die komeet.

Die komeet, wat oorspronklik deur Milton Hershey self gekoop is, het die toets van die tyd deurstaan ​​sedert sy groot opening in Mei 1946. Hierdie klassieke houtkussing, gebou deur die gewaardeerde Philadelphia Toboggan Company, het 'n geliefde stapelvoedsel van Hersheypark geword, wat generasies van opwindingsoekers vermaak het.

Sodra die avontuur begin, sal ryers weggesleep word op twee 24-passasierstreine, elk met sy eie naam: "Mork's Comet" en "Halley's Comet." Soos die trein van die stasie af vertrek, begin dit 'n opwindende klim teen die 96-voet-kettinghyser-heuwel op, wat die toon aangee vir die opwindende reis wat voorlê.

Met 'n hart-stop 47-grade daling, die komeet haas af voor die styging terug teen die volgende heuwel, voer 'n swaartekrag-tartende 180-grade draai. Die coaster duik dan in die rigting van Spring Creek, wat ryers aan 'n reeks kinkels, draaie en heuwels onderwerp wat 'n adrenalienstormloop soos geen ander waarborg nie. Nader aan die einde sorg 'n reeks bunny-heuwels vir 'n laaste oplewing van opwinding voordat die trein veilig na die stasie terugkeer.

Oor 'n lengte van 3,360 50 voet en bereik 'n topspoed van 1 mph, die Comet se polsslag-ervaring duur vir 'n intense 45 minuut en 2024 sekondes. Soos die afwagting opbou vir die bekendstelling van die nuwe treine in XNUMX, kan besoekers aan Hersheypark uitsien na 'n onvergeetlike tuimeltrein-avontuur wat nostalgie naatloos met die nuutste opwinding kombineer.

Algemene vrae

1. Wanneer sal die Comet-achtbaan sy nuwe treine debuteer?

Die Comet-achtbaan by Hersheypark sal sy nuwe treine in 2024 ten toon stel.

2. Hoe sal die nuwe treine lyk?

Die nuwe treine sal 'n pragtige driekleur blou kleurskema met glinsterende metaalvlokkies hê. Die hoofmotor sal ook spog met logo's wat hulde bring aan die coaster se ikoniese beelde van die vroeë 1970's.

3. Hoe is die Comet-achtbaan gebou?

Die Comet is gebou deur die bekende Philadelphia Toboggan Company en was die laaste achtbaan wat deur Milton Hershey gekoop is. Dit het sy opwindende reis in Mei 1946 geopen.

4. Hoe is die ritervaring op die Comet?

Sodra hulle aan boord van die Comet is, sal ruiters 'n 96-voet-kettinghyser-heuwel bestyg voordat hulle in 'n 47-grade daling duik en die volgende heuwel terugstyg om 'n 180-grade draai uit te voer. Die coaster neem dan ryers op 'n reeks draaie, draaie en heuwels, en bereik spoed van tot 50 mph. Die hele reis strek oor 3,360 1 voet en duur ongeveer 45 minuut en XNUMX sekondes.

