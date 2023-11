Nuwe en verbeterde prestasie: Cities: Skylines II Uitbreidingspadkaart vertraag vir verbeterings

Cities: Skylines II, die geliefde stadsbou-simulasiespeletjie wat deur Colossal Order ontwikkel is, het 'n vertraging in sy uitbreidingspadkaart aangekondig. In reaksie op terugvoer van spelers oor prestasiekwessies op die rekenaarweergawe en die besluit om die konsolevrystelling tot 2024 uit te stel, het die ontwikkelingspan besluit om meer uitgebreide werkverrigting en foutoplossings te prioritiseer voordat nuwe inhoud bekendgestel word. Mariina Hallikainen, uitvoerende hoof, het haar verskoning uitgespreek vir die vertraging in 'n onlangse blogplasing, en beklemtoon hoe belangrik dit is om 'n stewige grondslag te verseker voordat nuwe kenmerke bygevoeg word.

Die inhoud van die uitbreidingspas vir Cities: Skylines II is met 'n kwart teruggedruk. Die Beach Properties-batepakket, oorspronklik geskeduleer vir vrystelling in Q4 2023, sal nou in Q1 2024 arriveer. Daarbenewens is die Modern Architecture and Urban Promenades-skepperpakkette, wat aanvanklik vir Q1 2024 beplan is, herskeduleer vir Q2 2024. Die Deluxe Relax and Soft Rockradiostasies sal ook vertragings sien, met onderskeidelik Q1 en Q2 2024 vrystellingsdatums. Die Bridges & Ports-uitbreiding bly egter op koers vir 'n Q2 2024-vrystelling.

Die fokus op prestasie en foutoplossings spruit uit 'n verbintenis om die bekommernisse wat deur die spelergemeenskap geopper word, aan te spreek. Hallikainen, uitvoerende hoof, het verduidelik dat die ontwikkelingspan tyd afstaan ​​om meer komplekse kwessies op te los nadat hulle vinnige oplossings aangespreek het. Die span werk tans daaraan om GPU-werkverrigting te verbeter deur grafiese detailaanpassings en sal daarna oorgaan na SVE-optimalisasies vir hakkeloplossings. Hulle hersien aktief foutverslae van spelers, met 100 herhaalbare kwessies wat reeds geïdentifiseer is en nog 100 verslae wat verdere ondersoek ondergaan.

Voor die bekendstelling van die speletjie het Colossal Order en uitgewer Paradox Interactive die minimum en aanbevole spesifikasies verhoog, met die erkenning dat hulle nie hul verlangde maatstawwe bereik het nie. Ten spyte hiervan het hulle besluit om voort te gaan met die vrylating soos beplan. Met die vrystelling het aanhangers egter teleurstelling uitgespreek met die prestasie, met verwysing na foute en 'n gebrek aan optimalisering, selfs op hoë-end hardeware.

Ten spyte van die aanvanklike terugslag, is Colossal Order daartoe verbind om die spel se stabiliteit te verbeter. Sodra hulle die prestasieprobleme op die rekenaarweergawe aangespreek het, sal hulle hul fokus verskuif na die konsolevrystelling en DLC-inhoud. Dit is duidelik dat die ontwikkelingspan vasbeslote is om spelers 'n verbeterde en aangename ervaring te bied terwyl hulle voortgaan om ywerig te werk om Cities: Skylines II te vervolmaak.

V: Waarom word die uitbreidingspadkaart vir Cities: Skylines II vertraag?

A: Die ontwikkelingspan het besluit om prestasie en foutoplossings te prioritiseer op grond van spelerterugvoer oor die rekenaarweergawe se werkverrigting en die uitstel van die konsolevrystelling.

V: Watter inhoud in die uitbreidingspas is deur die vertraging geraak?

A: Die Beach Properties-batepakket, Modern Architecture en Urban Promenades-skepperpakkette, en die Deluxe Relax- en Soft Rock-radiostasies sal almal vertragings in hul vrystellingdatums sien.

V: Op watter kwessies fokus die ontwikkelingspan tydens hierdie vertraging?

A: Die span konsentreer daarop om komplekse foute op te los en werkverrigting te optimaliseer, en begin met grafiese aanpassings vir GPU-werkverrigting en gaan voort met SVE-optimalisasies vir hakkeloplossings.

V: Sal die vertraging die Bridges & Ports-uitbreidingsvrystelling beïnvloed?

A: Nee, die Bridges & Ports-uitbreiding bly op skedule vir 'n Q2 2024-vrystelling.

V: Wat is die span se plan nadat hulle die prestasieprobleme op die rekenaarweergawe aangespreek het?

A: Met die verbetering van stabiliteit op die rekenaarweergawe, sal die span hul fokus verskuif na die konsolevrystelling en DLC-inhoud.