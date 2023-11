Die nuutste oplossing vir stede: Skylines 2 verbeter prestasie en maak foute reg

Cities: Skylines 2, die gewilde stadsbou-speletjie wat deur Colossal Order ontwikkel is, het 'n nuwe hotfix ontvang wat daarop gemik is om algehele werkverrigting op rekenaar te verbeter en talle foute op te los. Daarbenewens is 'n "aanstootlike" radio-advertensie in die speletjie verwyder om bekommernisse wat deur die gemeenskap geopper is, aan te spreek.

Een van die beduidende verbeterings wat in die hotfix ingestel is, is die vermindering van karaktertekstuurresolusies vir die speletjie se digitale burgers. Daar is ontdek dat onnodige groot karakterteksture prestasie negatief beïnvloed het. Terwyl die ontwikkelaars aanvanklik gereageer het op virale aansprake oor individuele tande-weergawe, het hulle erken dat die burgermodelle probleme het met hul vlak van detail (LOD).

Om werkverrigting verder te optimaliseer, bevat die hotfix aanpassings aan beligting en veranderinge in bate-leweringsprioritisering. Daarbenewens is verskeie probleme wat die simulasie se ekonomie, besighede en nutsdienste raak, aangespreek. Besighede sal byvoorbeeld nie meer hulpbronne bestel as hulle nie genoeg stoorplek het nie, en 'n fout wat verhoed dat sekere bates verbruik word, is reggestel.

Colossal Order het ook van die geleentheid gebruik gemaak om 'n advertensie van die inspeletjie-radiostasies te verwyder wat die klankeffekte nageboots het van iemand wat 'n beslaglegging ervaar. Hierdie besluit het gekom nadat die gemeenskap kommer oor die aanstootlike inhoud gedeel het.

Spelers moet daarop let dat dit 'n rukkie kan neem voordat die regstellings in bestaande stoorlêers in werking tree. Die hotfix stel verskeie verbeterings bekend wat die spelervaring vir Cities: Skylines 2-entoesiaste sal verbeter.

