Tiener behaal PhD op 17 en bemagtig toekomstige generasies in STEAM

In 'n merkwaardige prestasie het 'n tiener van Chicago, Dorothy Tillman, onlangs 'n PhD-houer op die ouderdom van 17 geword en haar doktorsgraad in Geïntegreerde Gedragsgesondheid van Arizona State University ontvang. Terwyl haar eweknieë besig is om by kolleges aansoek te doen, het Tillman reeds haar hoërskool diploma, 'n baccalaureusgraad en twee meestersgrade verwerf. Haar uiteindelike ambisie is egter nie om grade op te bou nie, maar om 'n omgewing te skep waar toekomstige geslagte kan waag om groot te droom.

Om hierdie missie te vervul, het Tillman die Dorothy Jeanius STEAM Leadership Institute gestig, wat staan ​​vir wetenskap, tegnologie, ingenieurswese, kuns en wiskunde. Anders as haar eie ervaring, waar sy tussen kuns- en STEM-programme moes kies, glo Tillman daarin om albei dissiplines te integreer. Sy beklemtoon die belangrikheid daarvan dat die regterbrein en die linkerbrein saamwerk, en dring daarop aan dat dit is wat haar instituut uitsonder. Gehaltekurrikulum is vir haar 'n sleutelfokus, omdat sy glo dat dit die belangrikheid van kwantiteit oortref.

Terwyl die instituut verskeie programme en inisiatiewe deur die jaar uitvoer, is sy vlagskipprogram 'n somerkamp wat ontwerp is om jong individue te bemagtig. Baie van Tillman se kampeerders het hul eie besighede begin, wat die impak van haar mentorskap toon.

Tridia Davis, 'n 14-jarige kampeerder, spreek haar dankbaarheid uit vir die ondersteuning wat sy by die kamp ontvang het. Deur die program het sy geleer om musiek te skep, maatslae te ontwikkel en haar skryfvaardighede te verbeter. Davis vind die ervaring ongelooflik nuttig om haar eie drome na te streef.

Tillman, ten spyte van haar indrukwekkende prestasies, bly onwrikbaar in haar verbintenis om groot te droom. Sy moedig individue aan om onwrikbare selfgeloof te kweek, om te verseker dat niks hulle kan afskrik om hul doelwitte te bereik nie.

Tillman se merkwaardige reis en haar toewyding om toekomstige geslagte te bemagtig dien as 'n bewys van die transformerende krag van onderwys en mentorskap. Deur haar instituut kweek sy nie net jong talent nie, maar inspireer sy ook ander om oor grense te beweeg en sonder grense te droom.