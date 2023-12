Baarsvisvang by Navy Pier: 'n Suksesvolle naweek op Lake Michigan

In 'n onlangse visvanguitstappie na Navy Pier het Adem Tagani en sy pa 'n baie suksesvolle naweek gehad. Die twee het daarin geslaag om Saterdagoggend 19 baars te vang en Sondagoggend nog 16. Die gemiddelde grootte van die baars was ongeveer 10 duim, met die grootste met 'n indrukwekkende 13 duim. Al die visse is gehaak met behulp van minnows as aas.

Tagani het opgemerk dat hul mees suksesvolle vangste voor sonsopkoms plaasgevind het, reg op die piermuur. Soos die son egter opkom, moes hulle hul benadering verander en hul crappie rigs verder uitgooi in die water.

Alhoewel die visvang dalk nie vinnig en woedend was nie, het die kwaliteit van die vangs daarvoor vergoed. Die ervaring is selfs meer spesiaal gemaak deur "Little Man," David Fox, saam met hulle op die reis te hê. Ten spyte van sy jong ouderdom, het David groot entoesiasme getoon en 'n paar kleurvolle hengeltaal geleer by die vriendelike plaaslike inwoners wat hom deur die hele uitstappie aangemoedig het.

Hierdie foto's het nie net die opwinding van die visvanguitstappie vasgevang nie, maar ook die belangrikheid van veiligheid met "Little Man" wat 'n PFD (reddingsbaadjie) dra. Dit is hartverblydend om te sien hoe gesinne buitelugaktiwiteite saam geniet terwyl hulle hul welstand prioritiseer.

Die sukses van Tagani en sy pa dien as 'n bewys van die florerende baarsbevolking in die suide van Lake Michigan. Soos ywerige hengelaars aanhou om hul visvangstories te deel, word dit duidelik dat Navy Pier 'n uitstekende plek is vir baarshengel-avonture. Of jy nou 'n ervare visserman of 'n beginner is wat blywende herinneringe wil skep, daar is iets besonders daaraan om 'n lyn in die pragtige waters van Lake Michigan te gooi.