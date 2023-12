Studie vind korrelasie tussen sosiale mediagebruik by tieners en verhoogde angsvlakke

'n Onlangse studie het 'n korrelasie gevind tussen tieners se gebruik van sosiale media en verhoogde vlakke van angs. Navorsers het die gedrag en emosies van 'n groep adolessente ontleed en 'n sterk verband tussen swaar sosiale media-verbruik en verhoogde angsvlakke ontdek.

Die studie, wat deur 'n span sielkundiges by 'n prominente universiteit uitgevoer is, het behels dat 'n groot steekproef van tieners oor hul sosiale media-gewoontes en geestesgesondheid ondersoek is. Die navorsers het bevind dat adolessente wat meer tyd op platforms soos Instagram, Facebook en Snapchat spandeer het, hoër vlakke van angs getoon het in vergelyking met hul eweknieë wat minder tyd aan sosiale media spandeer het.

Verder het die studie aan die lig gebring dat oormatige gebruik van sosiale media veral geassosieer word met simptome van sosiale angs. Tieners wat gereeld hierdie platforms gebruik het, het gerapporteer dat hulle onseker voel oor hul voorkoms, hulself voortdurend met ander vergelyk en vrees ervaar om uit te mis (FOMO). Daar is gevind dat hierdie negatiewe emosies aansienlik bydra tot hul algehele angsvlakke.

Die bevindinge van hierdie studie dui op belangrike implikasies vir beide ouers en beleidmakers. Dit beklemtoon die behoefte aan ouers om aktief hul kinders se sosiale media-gebruik te monitor en te reguleer, en moedig hulle aan om 'n gesonde balans tussen aanlyn- en vanlyn aktiwiteite te vind. Daarbenewens beklemtoon die studie die belangrikheid daarvan om geestesgesondheidsopvoeding binne skoolkurrikulums te inkorporeer om studente toe te rus met hanteringsmeganismes om die uitdagings van sosiale media te navigeer.

Alhoewel dit belangrik is om daarop te let dat die studie slegs 'n korrelasie tussen sosialemediagebruik en verhoogde angsvlakke daarstel, verskaf die bevindinge waardevolle insigte in die potensiële impak van oormatige sosiale mediaverbruik op tieners se geestelike welstand. Verdere navorsing is noodsaaklik om die oorsaaklike verband tussen die twee te verken en strategieë te identifiseer om die negatiewe uitwerking van sosiale media op adolessente se geestesgesondheid te versag.