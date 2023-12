Chatr Wireless wat deur Rogers besit word, bied ruim databonusse op uitgesoekte planne tydens Boksweek

Chatr Wireless wat deur Rogers besit word, lok kliënte hierdie Boksweek deur aansienlike bonusse op uitgesoekte planne aan te bied. Kliënte kan tot 40 GB maandelikse bonusdata geniet, afhangend van die plan wat hulle kies.

Alhoewel die spesifieke besonderhede van die bonus verskil, sal kliënte wat vir 4G-planne van meer as $55 per maand aanmeld, die maksimum bonus van 40GB se bykomende data elke maand ontvang. Ander 4G-planne kom ook in aanmerking vir 'n bonus, wat wissel van 35 GB tot minder, afhangende van die plan se prys.

Een van die uitstaande aanbiedinge is die $75 per maand-plan, wat 20 GB data en onbeperkte Kanada/VSA-praatjies insluit, saam met die maandelikse bonus van 40 GB. Net so bied die $65 per maand-plan 15 GB data en onbeperkte Kanada/VS-gesprek, vergesel van die 40 GB-bonus. Laer-prys planne, soos die $ 55 per maand plan, bied 10 GB data en onbeperkte Kanada/VSA praatjies, met dieselfde 40 GB bonus.

Dit is belangrik om daarop te let dat die bonusdata van toepassing is op nuwe aktiverings met 'n outomatiese betaalplan. Boonop bevat die bonusdata ook 'n bedrag wat gekoppel is aan die outomatiese betaalbonus. Byvoorbeeld, die 40GB-bonus sluit 'n bykomende 10GB-outobetaalbonus in.

Om voordeel te trek uit hierdie bonusaanbiedinge en al Chatr se beskikbare planne te verken, kan klante na hul webwerf gaan.

Vir meer inligting oor die Boxing Week-aanbiedings wat deur verskeie diensverskaffers aangebied word, insluitend Chatr Wireless, kan jy MobileSyrup se omvattende opsomming van die beste diensverskafferaanbiedings gedurende hierdie feesseisoen hier kyk.