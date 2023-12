Operasie Kid Forward bring vreugde en verbinding vir kinders in die Kusryk

Operasie Kid Forward, in samewerking met die Chatham County Sheriff's Office, het die naweek glimlagte op die gesigte van 60 kinders in die Coastal Empire gebring. As deel van hierdie inisiatief is die kinders, wat wissel van eerste tot vyfde graad, $100 elk gegee om te spandeer soos hulle wil.

Die impak van hierdie poging was nie net oor die vervulling van die kinders se Kersfees-wenslysies nie. Dit het ook ten doel gehad om positiewe verhoudings tussen hierdie jong individue en wetstoepassers te bevorder. Nisha Giustino, die stigter en president van Operation Kid Forward, het die belangrikheid daarvan beklemtoon om die negatiewe persepsie wat dikwels met ontmoetings met die polisie gepaardgaan, te oorkom.

Deur die toewyding van beamptes te aanskou wat hul persoonlike tyd vrywillig gemaak het om hulle inkopies te neem, het die kinders 'n ander kant van wetstoepassing ervaar. Hierdie eenvoudige handeling het getoon dat beamptes nie net wetstoepassers is nie, maar ook omgee individue wat werklik 'n verskil in hul gemeenskap wil maak.

Balju John T. Wilcher het hierdie sentiment weergalm en die belangrikheid daarvan beklemtoon om terug te gee aan kinders in nood. Hy het beklemtoon dat die ervarings en geskenke wat gedurende die vakansieseisoen aan hierdie kinders verskaf word, van onskatbare waarde is en nie as vanselfsprekend aanvaar moet word nie.

Na die inkopietog het die pret voortgeduur terwyl die kinders en adjunkte na Michael's gegaan het, waar hulle pizza geniet het en betrokke was by kuns- en kunsvlytaktiwiteite. Hierdie bykomende bindingstyd het die kinders toegelaat om verder met die adjunkte te skakel, wat die positiewe ontmoetings wat vroeër begin is, versterk het.

Die sukses van Operation Kid Forward om vreugde te bring en positiewe persepsies te skep, kan nie onderskat word nie. Deur inisiatiewe soos hierdie het die kinders van die Kusryk die geleentheid om die welwillendheid van wetstoepassing eerstehands te ervaar en betekenisvolle verhoudings te ontwikkel wat 'n blywende impak op hul lewens sal hê.