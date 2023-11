Nuwe artikel: Ontketen Vintage Nostalgie met die Lossy Pedal deur Chase Bliss

In die wêreld van musiektoerusting is daar 'n groeiende fassinasie met die omhelsing van die gebroke en lo-fi klanke van die verlede. En niemand doen dit beter as Chase Bliss nie, 'n bekende maatskappy wat bekend is vir hul kundigheid in die vervaardiging van pedale wat jou instrumente na 'n ryk van vintage nostalgie vervoer. Hul nuutste skepping, die Lossy-pedaal, is 'n merkwaardige samewerking met Goodhertz, 'n topvlak-inpropvervaardiger met 'n indrukwekkende lo-fi-stamboom.

Die hart van die Lossy-pedaal lê in sy verliesbeheer, wat drie kenmerkende modusse bied, wat elkeen 'n unieke karakter by die klank voeg. Of jy nou die bekende lae bit-tempo MP3-atmosfeer begeer, die gestroopte frekwensies van kompressie vir 'n blikkerige toon, of die meesleurende foute van Phase Jitter, Lossy het dit gedek. En binne hierdie modusse is die moontlikhede eindeloos, wat jou toelaat om die intensiteit en algehele effek met behulp van die Loss- en Global-knoppies fyn te stel.

Pakkiesskakelaar is nog 'n uitstaande kenmerk van die Lossy-pedaal. Om dit af te laat, gee jou die suiwer essensie van Lossy, terwyl die aktivering van Pakketverlies uitsakkings bekendstel wat herinner aan 'n swak sellulêre verbinding. Alternatiewelik, oorskakeling na Pakkie Herhaling vul daardie gapings met gevriesde oudio, wat herinner aan 'n oorslaan-CD. Om die frekwensie van hierdie onderbrekings te beheer, pas eenvoudig die spoedknop aan.

Een besonder fassinerende aspek van die Lossy-pedaal is sy toegewyde Freeze-funksie. Anders as ander pedale, herhaal dit nie net die laaste stukkie klank onbepaald nie. In plaas daarvan ontwikkel dit met verloop van tyd, rek note uit en transformeer soos jy speel. Dit laat jou toe om boeiende omringende pads, hommeltuie en steeds veranderende klanklandskappe te skep.

Om 'n samehangende en gepoleerde klank te verseker, bied die Lossy-pedaal ook 'n filter- en galmgedeelte. Hierdie bykomende komponente help om al die elemente naatloos saam te meng. Versteek binne die pedaal is 'n beperker en outo-versterkingsfunksie wat die ingewikkelde besonderhede van die Loss-effek vertoon, wat enige verlies aan musikale nuanses voorkom.

Vir diegene wat gretig is om 'n reis deur vintage klanklandskappe aan te pak, is die Lossy-pedaal eksklusief te koop deur die amptelike Chase Bliss-webwerf. Met 'n prys van $399, sluit elke pedaalaankoop 'n ruim 50% afslag op die Goodhertz Lossy-inprop in wat die skepping daarvan geïnspireer het, gewoonlik teen $79.

FAQ

1. Kan die Lossy-pedaal die klank van 'n lae-gehalte MP3 herskep?

Ja, die Lossy-pedaal bied 'n standaardmodus wat die bekende klank van 'n lae bitsnelheid MP3 lewer, wat herinneringe van die laat 90's digitale era terugbring.

2. Wat is die doel van die Packets-skakelaar op die Lossy-pedaal?

Die Packets-skakelaar laat jou toe om uitval of bevrore klank in jou klank in te voer, wat onderskeidelik herinner aan 'n slegte sellulêre verbinding of 'n oorslaan-CD.

3. Hoe werk die Freeze-funksie op die Lossy-pedaal?

Anders as tradisionele pedale wat die laaste oomblik van klank herhaal, ontwikkel die Freeze-funksie met verloop van tyd, rek aantekeninge uit en skep omringende pads, hommeltuie en verskuif klanklandskappe.

4. Waar kan ek die Lossy-pedaal koop?

Die Lossy-pedaal is eksklusief beskikbaar vir aankoop op die amptelike Chase Bliss-webwerf.

5. Is daar 'n afslag op die Goodhertz Lossy-inprop wanneer jy die Lossy-pedaal koop?

Ja, die aankoop van die Lossy-pedaal gee jou 'n afslag van 50% op die Goodhertz Lossy-inprop, wat gewoonlik teen $79 geprys word.