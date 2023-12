Pastoor van Maggie Valley United Methodiste Kerk staar klagte van verduistering in die gesig

By

In 'n skokkende wending is Cole Altizer, die pastoor van Maggie Valley United Methodist Church, van diefstal aangekla en word hy deur beskuldigings van verduistering in die gesig gestaar. Die hegte gemeenskap van Maggie Valley steier van die nuus, terwyl kerkamptenare en inwoners hul hartseer en hoop op 'n oplossing uitspreek.

Die aanklagte teen Altizer sluit een aanklag van misdadige diefstal deur 'n werknemer in, met die beweerde bedrag verduistering van altesaam $540. Die gemeenskap, ongeag hul godsdienstige affiliasie, vind hierdie situasie baie hartseer. Barbara Tyson, wat die nabygeleë Aunt Bee's Blessing Shop bestuur, het gesê: "As 'n Christen voel ek net baie hartseer dat dit vir enige kerk gebeur het."

Kerkleiers het verkies om tjoepstil te bly oor die besonderhede van hoe die verduistering plaasgevind het. Die geld is vermis ontdek nadat dit getel is, wat verdere ondersoek gevra het. Ken Brown, die raadsvoorsitter van Maggie Valley United Methodiste Kerk, het sy ontsteltenis uitgespreek en gesê: "Dit is 'n ontstellende omstandigheid."

Die Maggievallei-polisie ondersoek tans die saak, en daar is 'n moontlikheid van bykomende aanklagte. Kerkamptenare hoop egter dat Altizer onskuldig bevind sal word. Brown het gesê: "Ons hoop wanneer dit alles gesê en gedoen word dat Cole eerlikwaar aan niks skuldig is nie."

As gevolg van die aanklagte is Altizer se naam van die bord voor die kerk verwyder. Hy is tot Desember op administratiewe verlof geplaas, met sy finale status wat deur die biskop van die Wes-Noord-Carolina-konferensie van die United Methodist Church bepaal sal word.

Ten spyte van die aantygings teen hom, het Altizer sy volle samewerking met die owerhede bevestig en 'n begeerte uitgespreek dat die fokus op die kerk se goeie werk bly. Die gemeenskap worstel met die onsekerheid van die situasie, met inwoners soos Tommy Landers wat hoop op die beste uitkoms. “As hy dit gedoen het, is dit ’n slegte ding. Maar hopelik het hy nie,” het Landers gesê.

Vir nou hou die Maggie Valley-gemeenskap en kerkleiers vas aan die beginsel van "onskuldig totdat skuldig bewys word," en bly hoopvol dat 'n resolusie bereik kan word wat in die beste belang van alle betrokke partye is. Soos Barbara Tyson dit gepas stel, "Ek hoop dit kan op 'n beter manier as dit opgelos word."