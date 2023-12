Vroeë mense: hoe veranderende landskappe taalontwikkeling gevorm het

Wetenskaplikes het nuwe insigte in die ontwikkeling van menslike spraak en taal ontbloot deur die uitwerking van veranderende landskappe op vroeë menslike voorouers te ondersoek. Die studie, gepubliseer in die joernaal Nature, dui daarop dat namate die digte woude van die Mioseen-era in oop vlaktes verander het, hierdie antieke hominiede moontlik hul vokalisering aangepas het van vokaal-gebaseerde roepe na konsonant-gebaseerde roepe.

Gedurende die Middel- en Laat Mioseen-era het die klimaatsverandering hominiede aangespoor om van boomlewe in bome oor te skakel na die lewe op die grond in wye oop grasvelde. Om te verstaan ​​hoe taal in hierdie verskuiwende omgewing kon ontwikkel het, het navorsers van die Universiteit van Warwick 'n studie in Suid-Afrika gedoen wat 'n omgewing soortgelyk aan waar hierdie hominiede sou gewoon het, gesimuleer het.

Die studie het gefokus op twee tipes orangoetangroepe: 'n "soenpiep" en 'n "grumph". Die "soen-piep" is 'n konsonant-gebaseerde roep, terwyl die "grumph" 'n vokaal-gebaseerde roep is. Deur die klanke in 'n oop landskap te vergelyk, het die navorsers ontdek dat die konsonant-gebaseerde oproepe baie verder gereis het as die vokaal-gebaseerde oproepe. Dit het gelei tot die teorie dat namate hominiede na die oop vlaktes beweeg het, waar fisiese afstand tussen individue toegeneem het, hulle 'n vorm van kommunikasie nodig gehad het wat hierdie groter gapings kon oorbrug.

Interessant genoeg werp die bevindings ook lig op moderne tale. Die navorsers het opgemerk dat die meeste moderne tale 'n swaar konsonant-tot-klinker-verhouding vertoon, wat ooreenstem met die idee dat konsonante noodsaaklik was vir effektiewe langafstandkommunikasie in oop ruimtes. Die studie het aan die lig gebring dat klinkergebaseerde oproepe aansienlik minder hoorbaar geword het na afstande van 125 meter, terwyl konsonant-gebaseerde oproepe eers 'n beskeie afname in hoorbaarheid ervaar het na 250 meter.

Terwyl moderne taal aansienlik ontwikkel het sedert die Mioseen-era, beklemtoon hierdie studie die deurslaggewende rol wat veranderende landskappe in die ontwikkeling van menslike taal gespeel het. Deur hul vokalisering aan te pas, kon vroeë menslike voorouers effektief oor groter afstande kommunikeer. Hierdie vroeë uitbreiding van spraak was 'n belangrike keerpunt in taalontwikkeling vir mense, wat gelei het tot die ontstaan ​​van komplekse gesproke tale wat Homo sapiens van ander hominiede spesies onderskei.

In die algemeen bied hierdie bevindinge waardevolle insigte oor hoe ons voorouers by hul veranderende omgewings aangepas het en bied 'n duideliker begrip van die evolusie van menslike taal.