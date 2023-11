Bekendstelling van AntiFake: The Tool Combatting Deepfake Audio

In die era van ongebreidelde verkeerde inligting en vals nuus, het navorsers AntiFake ontwikkel, 'n voorpunt-instrument wat ontwerp is om die misbruik van 'n mens se stem vir diepvalse skeppings te voorkom. Deur vervormings in oudio-opnames in te voer voordat dit aanlyn gepubliseer word, stuit hierdie revolusionêre hulpmiddel potensiële uitbuiting deur kunsmatige intelligensiestelsels. Namate diepvals klank al hoe meer voorkom en aansienlike risiko's inhou, kom AntiFake na vore as 'n noodsaaklike beskerming.

Geïnspireer deur die konsep om gesigherkenning deur lelike truie te verberg, het navorsers aan die Universiteit van Washington 'n stelsel ontwerp wat spraaksintese gebruik om teen diepvals te beskerm. Hierdie kwaadwillige manipulasies skryf nie net verklarings op onakkurate wyse aan individue toe nie, maar maak ook telefoon-swendelary moontlik. Gepas genoem AntiFake, hierdie stelsel is afkomstig van kuberkriminele aanvalle op kunsmatige intelligensie-stelsels.

AntiFake funksioneer as 'n filter en voeg subtiele ontwrigtings by klanksnitte na opname maar voor aanlyn publikasie. Hierdie metodologie deel ooreenkomste met die MIT se benadering tot die beveiliging van foto's. Gevolglik, selfs al bly die stem volkome verstaanbaar vir mense, word enige diepvals wat afgelei is van 'n AntiFake-beskermde opname merkwaardig maklik om te identifiseer.

"Ons verander die opgeneemde oudiosein effens, vervorm of versteur dit net genoeg om onveranderd vir menslike luisteraars te klink, maar heeltemal anders as KI," verduidelik Ning Zhang, een van die projek se skeppers. Die navorsers verskaf voorbeelde van oudiosnitte voor en na die toepassing van die AntiFake-filter op die projek se webblad. So belowend soos hierdie aanvanklike weergawe is, blyk dit 'n paar beperkings te hê, aangesien die beskermde snitte 'n ooreenkoms het met opnames van lae gehalte wat naby 'n oop kraan in 'n badkamer vasgelê is.

Die navorsers het hul stelsel suksesvol getoets teen vyf van die mees gevorderde spraaksintetiseerders. Tans kan AntiFake kort klankgrepe beskerm, maar die navorsers glo dat die instrument uiteindelik sy vermoëns moet uitbrei om langer snitte of selfs musiek te beskerm. Dit is egter net 'n kwessie van tyd voordat KI-stelsels maniere vind om sulke beskermingsmaatreëls te omseil. Die projek se bronkode is beskikbaar op sy GitHub-bladsy, wat verdere verkenning en ontwikkeling aanmoedig.

