Epic Games beskuldig Google van roofsugtige praktyke in antitrustverhoor

In 'n onlangse antitrustverhoor het Tim Sweeney, uitvoerende hoof van Epic Games, die tegnologiereus Google daarvan beskuldig dat hulle skaduryke taktieke gebruik om sy roofsugtige betalingstelsel in stand te hou. Sweeney het meer as twee uur lank getuig en Google se rol uitgelig om mededinging in die Android-toepassingsmark te stuit. Hierdie verhoor is een van twee antitrustsake wat Google tans in die gesig staar, wat 'n beduidende bedreiging vir sy $1.7 triljoen tegnologie-ryk inhou.

Terwyl Google se uitvoerende hoof, Sundar Pichai, sy maatskappy se praktyke in die bestuur van die Play Winkel verdedig het, het Sweeney 'n ander prentjie geskets. Hy het Google beskryf as 'n manipulerende monopolis wat probeer het om Epic Games te weerhou om teen hulle mee te ding deur verskeie finansiële aansporings. Sweeney het hierdie aanbiedinge verwerp, wat uiteindelik daartoe gelei het dat Epic Games sy gewilde speletjie, Fortnite, op sy eie webwerf vrygestel het.

Die verspreiding van Fortnite onafhanklik was egter uitdagend weens Google se belemmering en die gebruik van waarskuwingskerms wat spelers ontmoedig het om die speletjie af te laai. Sweeney het beklemtoon dat Google se optrede hul sukses belemmer en hulle as 'n formidabele teëstander uitgebeeld.

Ten spyte van die struikelblokke, het Epic Games Fortnite in 2020 in die Play Winkel vrygestel terwyl hulle terselfdertyd 'n geheime plan genaamd "Project Liberty" geïmplementeer het. Hierdie plan behels die bekendstelling van 'n alternatiewe betaalopsie binne die toepassing, wat onmiddellik deur Google en Apple geblokkeer is. In reaksie hierop het Epic Games antitrust-gedinge aanhangig gemaak en dit as 'n stryd om regverdige mededinging in die dobbelbedryf beskou.

Hierdie proef is van kardinale belang nie net vir Epic Games nie, maar vir alle speletjie-ontwikkelaars, aangesien die uitslag die omvang van Google se monopolistiese praktyke in die Android-toepassingsmark sal bepaal. Dit laat vrae ontstaan ​​oor die billikheid van kommissiekoerse wat deur tegnologiereuse opgelê word, wat die behoefte aan verhoogde mededinging en deursigtigheid beklemtoon.

vrae

1. Waaroor gaan die antitrustverhoor tussen Epic Games en Google?

Die verhoor wentel om Epic Games se bewering dat Google by roofpraktyke betrokke raak om sy betalingstelsel te beskerm en mededinging in die Android-toepassingsmark te smoor.

2. Hoe het Google Epic Games na bewering belemmer?

Volgens Tim Sweeney se getuienis het Google verskeie taktieke gebruik, insluitend finansiële aansporings en waarskuwingskerms, om spelers te ontmoedig om Fortnite buite die Play Winkel af te laai.

3. Wat is "Projek Liberty"?

"Project Liberty" verwys na Epic Games se geheime plan om 'n alternatiewe betaalopsie binne Fortnite in te stel, wat die kommissiefooie wat deur Google en Apple opgelê word, omseil.

4. Hoe raak hierdie verhoor die dobbelbedryf?

Die uitslag van hierdie verhoor sal aansienlike implikasies vir alle speletjie-ontwikkelaars hê, aangesien dit die omvang van Google se monopolistiese praktyke sal bepaal en billike mededinging binne die Android-toepassingsmark sal bevorder.