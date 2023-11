LG stel nuwe SMART-monitors bekend vir verbeterde produktiwiteit en vermaak

LG het onlangs twee nuwe SMART-monitors, die 32SR53FS en 27SR50F, net betyds vir die vakansieseisoen onthul. Hierdie monitors bied hoëprestasie IPS-skerms en HDR 10-ondersteuning, wat gebruikers van lewendige beelde en 'n verbeterde kykervaring bied.

Een sleutelkenmerk van die LG SMART-monitors is die ingeboude LG Home Office-sagteware wat verskeie produktiwiteitsprogramme soos Microsoft 365 en Google Calendar ondersteun. Dit stel gebruikers in staat om hul werktake en skedules maklik te bestuur. Daarbenewens kan die monitors as slimhuis-hubs dien deur met LG ThinQ Home Hub te integreer, wat gebruikers in staat stel om hul huishoudelike toestelle te monitor en te beheer.

Toegerus met LG se webOS 23-platform, bied die SMART-monitors maklike toegang tot stroomtoepassings en gepersonaliseerde kykaanbevelings deur die webOS Hub. Sportentoesiaste kan voordeel trek uit die aanpasbare sportdienskaarte op die Home Board-skerm, wat bygewerkte statistieke en skedules van hul gunsteling spanne en ligas verskaf.

Die LG 32SR53FS en 27SR50F SMART-monitors is tans te koop teen $229.99 en $199.99 onderskeidelik.

FAQ

Wat is die belangrikste kenmerke van die nuwe LG SMART-monitors?

Die nuwe LG SMART-monitors bied hoëprestasie IPS-skerms, HDR 10-ondersteuning en ingeboude LG Home Office-sagteware vir verbeterde produktiwiteit. Hulle funksioneer ook as slimhuis-hubs met ondersteuning van LG ThinQ Home Hub.

Watter sagteware ondersteun die LG SMART-monitors?

Die monitors ondersteun verskeie produktiwiteitsprogramme soos Microsoft 365 en Google Calendar deur die ingeboude LG Home Office-sagteware.

Kan ek toegang tot stroomtoepassings op die LG SMART-monitors kry?

Ja, die monitors kom met LG se webOS 23-platform, wat maklike toegang bied tot stromende toepassings en pasgemaakte kykaanbevelings.

Is die LG SMART-monitors geskik vir sportentoesiaste?

Sportentoesiaste sal die pasmaakbare sportdienskaarte op die Home Board-skerm waardeer, wat hulle op hoogte hou van hul gunsteling sportspanne en -ligas.

Wat is die prys vir die LG SMART-monitors?

Die LG 32SR53FS is teen $229.99 geprys, terwyl die LG 27SR50F teen $199.99 geprys word.