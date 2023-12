Die Carolina Panthers skuif oefenkamp na Charlotte

Die Carolina Panthers het die besluit geneem om hul oefenkamp van Wofford College in Spartanburg County na Charlotte te verskuif. Die aankondiging is Woensdag gemaak, wat 'n beduidende verandering beteken vir die span wat Spartanburg sedert 1995 tuis geroep het.

"Ons is verheug om ons oefenkamp na ons fasiliteit in Charlotte te bring," het Kristi Coleman, president van die Carolina Panthers, uitgespreek. “Ons bedank Wofford en die Spartanburg-gemeenskap vir hul gasvryheid oor die jare. Terwyl ons oorskakel na Charlotte, bly ons toegewyd aan ons aanhangers in Suid-Carolina en sal voortgaan om aanhangers en gemeenskapsgeleenthede in die staat te organiseer.”

Verlede seisoen het slegs ses spanne, insluitend die Panthers, hul oefenkamp weg van hul eie fasiliteite gehou weens die COVID-19-pandemie. In 2020 het die Panthers hul kamp by die Bank of America-stadion en die aangrensende oefenvelde gehou. Voor dit het oefenkamp deurgaans by Wofford College plaasgevind.

Die besluit het nie as 'n verrassing gekom vir Spartanburg County Councillid David Britt nie, wat onthul het dat hulle die span die afgelope drie jaar verwag het om die kollege te verlaat. Volgens Britt is daar 'n ander eienaarskap van die Panthers. Ek dink nie hy [die eienaar] het dieselfde verbintenis tot die Panthers as die Carolinas se span nie. Dit is nie net Noord-Carolina se span nie.”

Die verhouding tussen die Panthers en Wofford College was een van die langste in die NFL, net tweede na die vennootskap tussen die Pittsburgh Steelers en St. Vincent College. Dr. Nayef Samhat, president van Wofford College, het hul voorliefde vir die Panthers en die impak van die opleidingskamp op die Spartanburg-gemeenskap uitgespreek. “Ons koester ons spesiale verhouding met die Carolina Panthers sedert die span se stigting. Ons sal dit mis om hulle op die kampus te hê en die opgewondenheid wat die oefenkamp na Spartanburg en die Upstate gebring het.”

Alhoewel daar 'n mate van teleurstelling onder plaaslike inwoners kan wees, bied die Panthers se besluit nuwe geleenthede vir die span en sy fasiliteite. Die hervestiging is deel van ’n breër poging om die span se oefen- en opleidingsfasiliteite op te gradeer, wat die verwydering van die Atrium Health Dome in Januarie insluit om plek te maak vir nuwe oefenvelde. Hierdie veranderinge sal die Panthers voorsien van drie vollengte oefenvelde, wat meer spasie bied en slytasie tot die minimum beperk.

Caroline Wright, die senior vise-president en hooflokaalbeampte by Tepper Sports & Entertainment, het gesê: “Die verwydering van die koepel is die begin van 'n voortdurende proses om die span se fasiliteite op te gradeer. Toekomstige verbeterings sluit in veranderinge aan die velde en die bou van ’n veldhuis vir sokkerbedrywighede en gemeenskapsgeleenthede.” Die span sal ook opsies vir binnenshuise oefeninge ondersoek indien nodig.

Terwyl die Panthers vir die komende seisoen voorberei, is hulle steeds besig om planne te finaliseer om ondersteuners tydens oefenkamp te akkommodeer. Meer besonderhede sal mettertyd gedeel word. Die span beoog om sy seisoen met Fan Fest in Suid-Carolina af te skop en dan voort te gaan met Back Together Football in Charlotte. Alhoewel 'n hoofstuk afgesluit is met die vertrek van Wofford College, wag 'n nuwe en opwindende era op die Panthers in hul opgedateerde opleidingsfasiliteit in Charlotte.