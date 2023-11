Canva onthul $50 miljoen Ontwikkelaars Innovasiefonds om ontwerpdemokratisering aan te dryf

Wolkgebaseerde visuele kommunikasieplatform Canva het onlangs die bekendstelling aangekondig van sy baanbrekende $50 miljoen Developers Innovation Fund, wat daarop gemik is om finansiële steun en motivering aan ontwikkelaars te bied. Die maatskappy se missie is om ontwerp te demokratiseer en 'n diverse mark van gratis-om-te-gebruik toepassings op hul platform te kweek.

Canva se Ontwikkelaars Innovasiefonds sal uitbetaal word deur Toepassings Toekennings en Ontwikkelaar Toekennings. Toekennings vir toepassingsaanneming sal aan ontwikkelaars oorhandig word wie se toepassings bepaalde aannemingsmylpale behaal, gemeet aan die aantal maandelikse aktiewe gebruikers. Om vir hierdie toekennings in aanmerking te kom, moet ontwikkelaars 'n gratis publieke toepassing bekend gestel het en aan spesifieke vereistes voldoen.

Volgens Canva se hoof van ekosisteem, Anwar Haneef, is die maatskappy entoesiasties daaroor om sy ontwikkelaargemeenskap te koester en glo hierdie inisiatief sal 'n omgewing skep waar ontwikkelaars geïnspireer word om hul innoverende idees tot lewe te bring. Hierdie stap sal na verwagting geweldige waarde vir Canva se groot gebruikersbasis bring.

Canva se uiteindelike doelwit is om die mees veelsydige visuele kommunikasieplatform beskikbaar te ontwikkel, wat alle ontwerp- en kunsmatige intelligensie-vermoëns (KI) op 'n enkele bladsy integreer. In die nastrewing van hierdie visie, het Canva voorheen die Canva-ontwikkelaarsprogram bekendgestel, wat duisende ontwikkelaars gelok het wat sedertdien 60 nuwe toepassings gepubliseer het wat die Canva Apps-sagteware-ontwikkelingskit (SDK) gebruik. Hierdie toepassings is gesamentlik meer as 15 miljoen keer gebruik.

Deur hul aanbiedinge te diversifiseer as visuele kommunikasie, het Canva onlangs 'n gespesialiseerde reeks KI-gereedskap onthul wat spesifiek vir klaskamers aangepas is. Hierdie ontwikkeling het ten doel om besige opvoeders te help met verskeie take, soos lesbeplanning, inhoudredigering, dokumentformatering, meertalige lesondersteuning en toeganklikheidkontrolering. Met 'n uitgebreide gebruikersbasis van meer as 50 miljoen in onderwys, maak Canva se Classroom Magic-produkte voorsiening vir beide opvoeders en studente.

Canva se bekendstelling van KI-aangedrewe opvoedkundige gereedskap dui op 'n dreigende golf van KI-ondersteunde leer, wat die maatskappy se verbintenis tot die verbetering en rewolusie van die opvoedkundige ervaring demonstreer.

Algemene vrae (FAQ)

1. Wat is Canva se Ontwikkelaars Innovasiefonds?

Canva's Developers Innovation Fund is 'n $50 miljoen-inisiatief wat ontwerp is om finansiële ondersteuning en aansporings te bied aan ontwikkelaars wat Canva se doelwit om ontwerp te demokratiseer en 'n diverse mark van gratis-om-te-gebruik toepassings op die Canva-platform te bevorder, deel.

2. Hoe sal die fonds verdeel word?

Die fonds sal versprei word deur middel van Toepassingstoekennings en Ontwikkelaartoekennings. Toepassingsaannemingstoekennings is eenmalige kontantbelonings vir toepassings wat aannemingsmylpale behaal, gebaseer op die aantal maandelikse aktiewe gebruikers.

3. Wat is Canva se uiteindelike doelwit vir sy visuele kommunikasieplatform?

Canva poog om die mees veelsydige visuele kommunikasieplatform te skep deur alle ontwerp- en KI-vermoëns op 'n enkele bladsy te integreer.

4. Watter ander onlangse ontwikkelings het Canva bekendgestel?

Canva het onlangs 'n gespesialiseerde reeks KI-instrumente bekendgestel wat vir klaskamers aangepas is, wat daarop gemik is om opvoeders met verskeie take te help en die opvoedkundige ervaring vir beide onderwysers en studente te verbeter.