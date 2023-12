Vince Luce verbind hom aan die Robert Morris Universiteit, streef drome na op en van die veld af

Na jare van toewyding en harde werk, het Canfield senior Vince Luce 'n belangrike besluit geneem oor sy akademiese en sokkertoekoms. Luce, 'n talentvolle lynstaanman vir die Cardinals, het hom verbind tot die Robert Morris Universiteit, waar hy beplan om sy atletiese strewes voort te sit en sy opleiding te bevorder.

Met 'n brandende passie vir die spel het Luce sy opgewondenheid oor hierdie nuwe hoofstuk in sy lewe uitgespreek. "Ek het al hieroor gedroom vandat ek 'n sokker begin optel het," het hy gedeel. Vasbeslote om hierdie geleentheid ten beste te benut, het hy bygevoeg: "Ek gaan elke sekonde veg wat ek kan om soveel speeltyd te kry as wat ek kan."

Luce se uitsonderlike vertoning op die veld is met eerbewyse erken, soos om aangewys te word as Eerstespan All Northeast Ohio en 'n Eerstespan All-Conference-keuring. Sy hoërskool sokkerafrigter, Mike Pavlansky, glo dat Luce se vaardighede goed op kollegiale vlak sal vertaal. "Wanneer die pads aan is en jy speel tussen die lyne, weet hulle hy is 'n handvol," het Coach Pavlansky opgemerk.

Tydens sy tyd by Canfield het Luce 'n integrale rol in die span se sukses gespeel, en het bygedra tot 21 oorwinnings oor die afgelope twee seisoene en selfs die Afdeling III Staatskampioenskap in 2022 verower. Met krag uit sy Canfield-wortels het Luce sy toewyding om 'n ondersteunende spanmaat, wat sê: "Ek gaan so veel as wat ek kan daar wees vir my spanmaats en net 'n goeie spanmaat wees oor die algemeen."

Robert Morris Universiteit, bekend vir sy Afdeling I sokkerprogram wat op die FCS-vlak meeding, het hul vorige seisoen met 'n 4-7 rekord afgesluit. Terwyl die koloniale voorberei om volgende jaar weer by die Noordoostelike Konferensie aan te sluit, is Luce gretig om sy vaardighede tot die span by te dra en sy persoonlike groei op sowel as van die veld voort te sit.

Met sy verbintenis tot die Robert Morris Universiteit, is Vince Luce 'n voorbeeld van die gees van deursettingsvermoë en vasberadenheid. Sy reis dien as 'n inspirasie vir aspirant-atlete, en herinner hulle daaraan dat harde werk en toewyding die weg kan baan vir nuwe geleenthede en groter sukses.