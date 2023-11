Kan Walmart jou fisies aanhou?

In onlangse jare was daar talle verslae en gerugte wat die rondte gedoen het oor of Walmart, die kleinhandelreus, die gesag het om individue wat verdink word van diefstal of ander kriminele aktiwiteite binne hul winkels fisies aan te hou. Hierdie artikel het ten doel om lig op hierdie onderwerp te werp en duidelikheid oor die saak te verskaf.

Eerstens is dit belangrik om die konsep van fisiese aanhouding te verstaan. Fisiese aanhouding verwys na die daad om 'n individu se beweging teen hul wil te beperk, tipies uitgevoer deur wetstoepassers of gemagtigde sekuriteitspersoneel. Dit kan behels dat iemand in 'n aangewese area, soos 'n sekuriteitskantoor, gehou word tot die aankoms van wetstoepassingsowerhede.

Alhoewel Walmart sekuriteitspersoneel in hul winkels het, is dit van kardinale belang om daarop te let dat hulle nie wetstoepassers is nie. Daarom beskik hulle nie oor dieselfde magte van arrestasie of fisieke aanhouding as die polisie nie. Walmart-sekuriteitspersoneel word in diens geneem om die winkel en sy kliënte te beskerm, asook om diefstal en ander kriminele aktiwiteite af te weer. Hul gesag is egter beperk tot die waarneming en aanmelding van verdagte gedrag, asook om hulp van wetstoepassers te versoek wanneer nodig.

Vrae:

1. Kan Walmart-sekuriteitspersoneel my keer as hulle my van diefstal verdink?

Ja, Walmart-sekuriteitspersoneel het die reg om individue te nader en te ondervra as hulle hulle van diefstal of ander kriminele aktiwiteite vermoed. Hulle kan jou egter nie fisies aanhou teen jou wil nie.

2. Wat moet ek doen as ek deur Walmart-sekuriteitspersoneel genader word?

As jy deur Walmart-sekuriteitspersoneel genader word, is dit raadsaam om kalm te bly en met hul navrae saam te werk. Beantwoord hul vrae eerlik en verskaf enige nodige inligting. Onthou egter dat jy die reg het om enige soektogte of fisiese kontak te weier.

3. Wat as Walmart-sekuriteitspersoneel my van diefstal beskuldig?

As jy deur Walmart-sekuriteitspersoneel van diefstal beskuldig word, is dit belangrik om te onthou dat hulle nie die gesag het om jou fisies aan te hou nie. Bevestig jou regte beleefd en versoek dat hulle wetstoepassing betrek as hulle glo dat 'n misdaad gepleeg is.

Ten slotte, hoewel Walmart-sekuriteitspersoneel individue kan nader en ondervra wat van diefstal of ander kriminele aktiwiteite verdink word, besit hulle nie die gesag om enigiemand fisies aan te hou nie. Dit is noodsaaklik om jou regte te verstaan ​​en kalm te bly as jy jouself in so 'n situasie bevind.