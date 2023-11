Sal Lamborghini se V10 Legacy voortleef?

Terwyl die motorbedryf na elektrifisering en afskaling beweeg, word Lamborghini se ikoniese V10-enjin deur reguleerders ondersoek. Die era van die natuurlike geaspireerde 5.2-liter kragstasie kom tot 'n einde, met die laaste Huracan wat volgende jaar van die monteerlyn sal rol. So, wat lê voor vir Lamborghini se enjinreeks?

Onlangse spioenasievideo's vertoon 'n prototipe supermotor wat 'n afwyking van die geliefde V10 FSI-enjin voorstel. Alhoewel die klank verander het, behoort Lamborghini-entoesiaste hulle gereed te maak vir 'n opwindende nuwe aandryfstelsel. Gerugte dui daarop dat die toekomstige "intreevlak"-supermotor toegerus sal wees met 'n dubbelturbo-V8-enjin, aangevul deur ten minste een elektriese motor vir hibriede bystand. Hierdie vooruitgang strook met Lamborghini se ambisie om gedwonge induksie en hibriede tegnologie te omhels.

Terwyl die spesifieke besonderhede van die aandryfstelsel nie bekend gemaak is nie, bespiegel industriekenners dat die enjin met die Revuelto se dubbelkoppelaar agtgang outomatiese ratkas gekoppel sal word. Boonop het 'n vorige spioenasievideo indirek die insluiting van 'n suiwer elektriese modus bevestig, hoewel die elektriese reeks beperk kan wees.

Stilisties lyk dit of die komende supermotor 'n evolusionêre pad volg, met subtiele ontwerpaanwysings wat aan Lamborghini se huidige reeks herinner. Die volle omvang van die motor se estetika sal egter eers bekend gemaak word sodra die kamoeflering in 2024 afkom.

Benewens die komende supermotor, is Lamborghini ook gereed om 'n opgedateerde weergawe van die Urus SUV met 'n inprop-hibriedopstelling bekend te stel. Beide die Huracan en die Urus is steeds in produksie, maar alle beskikbare eenhede is reeds verkoop. As jy dus gehoop het om die laaste suiwer binnebrand Lamborghini aan te skaf, lyk dit of jy jou geleentheid gemis het – tensy Lamborghini ons natuurlik verras met eksklusiewe, uiters duur spesiale uitgawes.

Vrae:

V: Sal Lamborghini die V10-enjin in hul komende supermotor vervang?

A: Ja, daar word gerugte dat Lamborghini die V10-enjin in hul volgende "intreevlak"-supermotor sal vervang met 'n dubbelturbo-V8-enjin wat deur hibriede bystand aangevul word.

V: Sal die nuwe enjin 'n suiwer elektriese modus hê?

A: Ja, 'n vorige spioenasievideo het indirek die insluiting van 'n suiwer elektriese modus bevestig, hoewel die elektriese reeks na verwagting beperk sal wees.

V: Watter ander modelle sal Lamborghini met hibriede tegnologie bekendstel?

A: Lamborghini beplan ook om 'n opgedateerde weergawe van die Urus SUV met 'n inprop-hibriede opstelling vry te stel.

V: Sal daar nog geleenthede wees om 'n suiwer binnebrand Lamborghini te koop?

A: Alle toekennings vir die oorblywende produksie van die Huracan en Urus is gevul. Daar kan egter nog 'n kans wees as Lamborghini spesiale uitgawe modelle vrystel buite die gewone produksielopie.