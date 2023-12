Xbox bied eksklusiewe afslag op Call of Duty Modern Warfare III vir Game Pass-lede

In 'n verrassende wending oorheers Xbox die kompetisie met sy uitgebreide reeks afslag gedurende die tydperk ná Swart Vrydag. Die Xbox Series X-konsoles is nou amptelik te koop, en spelers kan ook afslag op Xbox-beheerders en die nuutste aflewering van Call of Duty geniet. Een uitstaande transaksie wat die aandag van baie getrek het, is die eksklusiewe afslag van meer as $24 op Call of Duty Modern Warfare III (2023) vir Xbox Game Pass-lede. Die speletjie, oorspronklik teen $69.99 geprys, is nou beskikbaar vir slegs $45.59.

Om hierdie transaksie nog meer aanloklik te maak, bied Activision 'n gratis proeftydperk vir die speletjie van 14 tot 18 Desember aan. Dit laat spelers toe om die speletjie uit te probeer voordat hulle besluit om 'n aankoop te doen. Die afslagprys is ook van toepassing op spelers in die Verenigde Koninkryk, met Call of Duty Modern Warfare III teen £45.59 vir Xbox Game Pass-lede.

Vir diegene wat dit oorweeg om 'n Xbox Series X-konsole as 'n Kersgeskenk of vir persoonlike gebruik te koop, bied die vakansieverkope 'n wonderlike geleentheid. Die konsole is tans geprys teen $399.99, 'n $100 verlaging vanaf die oorspronklike prys van $499.99. Groot kleinhandelaars soos Target, Amazon en Walmart verkoop almal die konsole teen hierdie nuwe promosieprys.

Xbox Game Pass is nog 'n noodsaaklike element van die Xbox-ekosisteem. Gelukkig kan selfs nie-lede vir Game Pass inteken vir slegs $1, wat toegang bied tot die afslag Call of Duty-speletjie en 'n wye reeks titels. Die Game Pass Ultimate-intekening, wat teen $16.99 per maand hernu word, sluit 14 dae se gratis toegang in.

Deur voordeel te trek uit hierdie aanbiedings, kan spelers 'n Xbox Series X-konsole, Call of Duty Modern Warfare III besit, en toegang kry tot honderde speletjietitels op Game Pass vir 'n totale koste van $446.58. Ten spyte van gemengde resensies, is Modern Warfare III steeds een van die topverkoper-speletjies van die jaar, en kompeteer nou met Hogwarts Legacy om die eerste plek.

Benewens hierdie eksklusiewe aanbiedings, het Microsoft onlangs al die speletjies wat na Xbox Game Pass vir Desember 2023 kom, aangekondig, sowel as opwindende toevoegings tot die Game Pass Core-biblioteek. Hierdie verbintenis tot die verskaffing van 'n groot en diverse reeks spelopsies verseker dat Xbox Game Pass-lede altyd 'n ryk reeks titels het om van te kies.

Ten slotte, Xbox bied ongekende afslag vir sy Game Pass-lede, wat die Xbox Series X-konsole en Call of Duty Modern Warfare III meer toeganklik en bekostigbaar maak. Of jy dit oorweeg om 'n Xbox Series X as geskenk te gee of bloot jou speletjieversameling wil uitbrei, dit is nou die perfekte tyd om voordeel te trek uit hierdie ongelooflike aanbiedinge.