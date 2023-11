Call of Duty: 'n voortdurend ontwikkelende spelfenomeen

Call of Duty (CoD) is 'n speletjie-reus wat die harte van miljoene spelers regoor die wêreld verower het. Sedert sy bekendstelling 20 jaar gelede het dit 'n wêreldwye verskynsel geword en Activision Blizzard een van die waardevolste speletjiemaatskappye in die bedryf gemaak. Microsoft se onlangse verkryging van Activision Blizzard vir $67.8 miljard het spekulasie oor die toekoms van die CoD-franchise laat ontstaan, veral of dit by die gewilde Game Pass-intekeningdiens ingesluit sou word.

Terwyl Xbox-baas Phil Spencer bevestig het dat CoD eers volgende jaar na Game Pass sal kom, is dit duidelik dat die franchise aansienlike veranderings ondergaan het sedert sy debuut in 2003. Met verskeie hoofontwikkelaars wat aan verskillende inskrywings werk, het CoD vasgebyt. na 'n jaarlikse vrystellingskedule, wat lei tot 23 speletjies in die hoofreeks. Verkope het sterk gebly, en die multispeler-modus lok steeds 'n massiewe aanhang. Sommige aanhangers het egter kommer uitgespreek dat nuwe vrystellings nie innovasie het nie en nie daarin slaag om hulself van hul voorgangers te onderskei nie.

Die jongste aflewering, Modern Warfare III, het ook kritiek ondervind vir sy gebrek aan nuwe multispeler-kaarte by bekendstelling. Kreatiewe direkteur David Swenson verdedig die speletjie en sê dat dit die mees kenmerkryke Call of Duty is wat ooit gemaak is en beklemtoon die samewerkende omgewing wat kreatiwiteit binne die ontwikkelingspan bevorder.

Maar wat hou die toekoms vir Call of Duty in? Johanna Faries, die handelsmerk se wêreldbestuurder, bly optimisties oor sy voortgesette groei vir die volgende 20 jaar. Sy erken die behoefte aan samestelling en noukeurige oorweging van nuwe inhoud om te verseker dat spelers voortdurend opgewonde en betrokke is.

Wat die moontlikheid betref dat CoD-titels in die toekoms by Game Pass aansluit, bly Faries tjoepstil, maar sy belowe dat die moontlikhede “superinteressant” is. Met sy uiteenlopende aanhangersbasis en konstante evolusie toon Call of Duty geen tekens van verlangsaming nie.

Algemene vrae (FAQ)

V: Wanneer sal Call of Duty op Game Pass beskikbaar wees?

A: Volgens die Xbox-baas Phil Spencer sal Call of Duty eers volgende jaar by Game Pass ingesluit word.

V: Hoeveel speletjies is daar in die Call of Duty-hoofreeks?

A: Daar is tans 23 speletjies in die hoof Call of Duty-reeks, danksy verskeie hoofontwikkelaars wat aan alternatiewe inskrywings werk.

V: Wat is die kommer oor nuwe CoD-vrystellings?

A: Sommige aanhangers het onlangse Call of Duty-vrystellings gekritiseer omdat hulle nie anders genoeg is as hul voorgangers nie, en vra vir meer innovasie en differensiasie.

V: Sal daar nuwe multiplayer-kaarte in Modern Warfare III wees?

A: Modern Warfare III het kritiek in die gesig gestaar omdat hulle nie nuwe multispeler-kaarte by bekendstelling gehad het nie. In plaas daarvan bied dit herbemeesterde weergawes van klassieke uit vorige speletjies.

V: Wat is die toekoms van die Call of Duty-franchise?

A: Johanna Faries, die handelsmerk se globale bestuurder, is vol vertroue in die franchise se voortgesette groei vir die volgende 20 jaar en beklemtoon die belangrikheid van samestelling en opwindende nuwe inhoud.

V: Sal Call of Duty-titels in die toekoms op Game Pass beskikbaar wees?

A: Alhoewel geen spesifieke besonderhede verskaf is nie, is die moontlikheid van CoD-titels wat by Game Pass aansluit, erken, met beloftes van "superinteressante" ontwikkelings.