Nuwe artikel: Bestuur stoorplek vir Call of Duty-speletjies

Call of Duty-aanhangers wat gretig op die vrystelling van Modern Warfare III op 10 November wag, moet bereid wees om 'n hardeskyf- of SSD-spasie vry te maak. Activision het onlangs meer besonderhede oor die speletjie se lêergrootte onthul, wat verduidelik hoekom dit groter is as verlede jaar se paaiement.

Volgens berigte is die totale lêergrootte vir Call of Duty: Modern Warfare III-installasie op PlayStation 5 'n massiewe 234.9 GB. PC-spelers vaar effens beter met 'n 172GB-lêergrootte wanneer hulle die Modern Warfare II-veldtog en Warzone insluit.

Activision skryf die aansienlike toename in lêergrootte toe aan die aansienlike hoeveelheid inhoud wat op dag een beskikbaar is. Dit sluit kaartlêers vir Call of Duty: Warzone, ondersteuning vir Modern Warfare II-items, en die bekendstelling van 'n oopwêreld Zombies-modus in. Activision verseker spelers egter dat die finale installasiegrootte kleiner sal wees as die gekombineerde lêergroottes van vorige Call of Duty-ervarings.

Dit is belangrik om daarop te let dat die gerapporteerde lêergroottes nie komende inhoud vir Modern Warfare III insluit nie, soos die multiplayer- of Zombies-speletjiemodusse. Die basisinstallasie vir Call of Duty HQ, wat noodsaaklik is vir toegang tot Modern Warfare 2, Modern Warfare III en Warzone, neem reeds ongeveer 50 GB in beslag. Elke speletjiepakket dra by tot die algehele lêergrootte, en spelers kan individuele pakke deïnstalleer as hulle nie genoeg spasie het om al drie titels en hul verwante inhoud te installeer nie.

Alhoewel hierdie nuus kommer kan wek onder aanhangers wat Call of Duty se neigings tot berging-hogging in die verlede ervaar het, het Activision pogings aangewend om lêergroottes vir die speletjie te verminder. Alhoewel bykomende stoorspasie vir Modern Warfare III nodig mag wees, het die maatskappy die speletjie geoptimaliseer om die impak op spelers se bergingskapasiteit te verminder.

Die bestuur van stoorplek vir Call of Duty-speletjies is noodsaaklik om 'n gladde spelervaring te verseker. Terwyl spelers gretig op die vrystelling van Modern Warfare III wag, moet hulle hul rekenaars of konsoles voorberei deur genoeg ruimte vir die installasie te skep. Met die belofte van kleiner algehele lêergroottes en voortgesette optimalisering, bly die opwindende Call of Duty-ervaring binne bereik vir alle aanhangers.

Algemene vrae (FAQ)

1. Hoekom is Call of Duty-speletjies so groot in terme van lêergrootte?

Call of Duty-speletjies bevat uitgebreide inhoud, insluitend gedetailleerde kaarte, hoë-resolusie-grafika en verskeie spelmodusse. Die ontwikkelaars by Activision streef daarna om 'n visueel meesleurende en inhoudryke ervaring te lewer, wat lei tot groter lêergroottes.

2. Kan ek spesifieke speletjiepakkette deïnstalleer om plek te maak vir ander titels?

Ja, spelers kan individuele speletjiepakkette deïnstalleer as hulle nie genoeg spasie het om al die Call of Duty-titels en hul verwante inhoud te installeer nie. Dit stel spelers in staat om hul gunsteling spelmodusse te prioritiseer of op die jongste vrystellings te fokus.

3. Is daar enige manier om die lêergrootte van Call of Duty-speletjies te verminder?

Activision het pogings aangewend om Call of Duty-speletjies te optimaliseer en hul lêergroottes te verminder. Terwyl die lêergrootte van Modern Warfare III dalk nog bykomende stoorspasie benodig, kan spelers deurlopende optimalisering verwag om die impak op hul bergingskapasiteit te minimaliseer.