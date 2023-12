Kalifornië hoëspoedspoor ontvang rekord federale befondsing vir uitbreiding

Die California High-Speed ​​Rail-projek het 'n aansienlike hupstoot in befondsing van die federale regering verseker, met meer as $3 miljard wat deur die Tweeparty-infrastruktuurwet toegestaan ​​is. Hierdie aankondiging is 'n groot mylpaal in die ontwikkeling van hoëspoed-spoorvervoer in Kalifornië.

Kalifornië-senator Alex Padilla en verteenwoordiger Nancy Pelosi het die nuus bevestig en hul trots uitgespreek oor die staat se verbintenis om aan die voorpunt van hoëspoed-spoor in die Verenigde State te wees. Met hierdie aansienlike federale befondsing is Kalifornië een stap nader aan die verwesenliking van sy visie van 'n omvattende hoëspoed-spoornetwerk.

Die toekenning verteenwoordig die grootste hoeveelheid federale befondsing wat aan die California High-Speed ​​Rail Authority toegeken is sedert die projek in 2008 deur kiesers goedgekeur is. Dit sal hoofsaaklik gebruik word om die aanvanklike bedryfsegment te voltooi, wat Merced met Bakersfield sal verbind langs 'n 171- myl geëlektrifiseerde baan. Hierdie segment sal na verwagting omstreeks 2030 met bedrywighede begin.

Daarbenewens sal die befondsing bydra tot die verkryging van hoëspoed elektriese treinstelle wat uiteindelik 'n reis van 500 myl tussen die Bay Area en Groter Los Angeles moontlik sal maak. Fase 1 van die projek, wat die aanvanklike bedryfsegment insluit, sal na verwagting in die 2030's begin werk. Die tweede fase het ten doel om die stelsel uit te brei na meer as 800 myl, wat Sacramento en San Diego verbind.

Krities gesproke is merkwaardige vordering gemaak op die konstruksiefront, veral in die Sentrale Vallei. Verskeie groot infrastruktuurprojekte is voltooi, wat momentum vir die hoëspoed-spoor-inisiatief demonstreer. In 'n vertoning van ondersteuning het die Biden-administrasie voorheen $200 miljoen aan die projek toegestaan, wat sy verbintenis tot skoon energie en passasierspoor beklemtoon het.

Verskeie uitdagings lê voor, soos die voltooiing van geotegniese werk wat nodig is om deur die berge in Suid-Kalifornië te tonnel. Hierdie fase van die projek sal na verwagting veeleisend en duur wees. Die Kaliforniese Hoëspoed-spoorowerheid bly egter vasbeslote om hierdie struikelblokke te oorkom in die nastrewing van 'n omvattende spoornetwerk wat vervoer in die staat sal rewolusie.

Die beduidende federale befondsing wat aan die Kaliforniese Hoëspoedspoorprojek toegestaan ​​is, is 'n aanduiding van die regering se verbintenis tot die bevordering van volhoubare en doeltreffende vervoeroplossings. Met deurlopende ondersteuning en hulpbrontoewysing, is Kalifornië op pad om 'n prominente leier in hoëspoed-spoortegnologie te word, wat die ekonomie en die omgewing gelyk sal bevoordeel.