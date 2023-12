Kommissie vir openbare nutsdienste in Kalifornië laat sonkraguitvoer verbied vir nutsverrekening

Die California Public Utilities Commission (CPUC) het 'n omstrede besluit geneem wat sonkrag-plus-berging-kliënte verhoed om elektrisiteit na die netwerk uit te voer en 'n verrekening vir hul nutsleweringskoste te ontvang. Hierdie uitspraak is nog 'n slag vir die dak-sonkragbedryf in Kalifornië, wat reeds 'n reeks skadelike besluite van CPUC in die gesig gestaar het.

Voorheen is daksonkrageienaars aangemoedig om batterye te installeer om elektrisiteit uit te voer tydens hoë aanvraagperiodes, wat die behoefte aan minder doeltreffende aardgasaanlegte verminder en pryse stabiliseer. Ingevolge die nuwe uitspraak word "aflewerings" en "opwekking" heffings op nutsrekeninge egter nou afsonderlik geklassifiseer. Dit beteken dat sonbattery-uitvoere nie gebruik kan word om die “aflewerings”-koste wat deur die nutsmaatskappy gehef word, te verreken nie.

Die Solar Energy Industries Association (SEIA) het teleurstelling uitgespreek in die CPUC se besluit en verklaar dat dit die landskap vir daksonkrag in Kalifornië verder verander. Die staat se eens florerende sonkragmark op die dak is reeds swaar beïnvloed deur vorige reëlingsbesluite, wat gelei het tot 'n aansienlike afname in sonkraginstallasies en die verlies van duisende werksgeleenthede.

Verder het CPUC onlangs besnoeiings gemaak in die waarde van daksonkrag-uitvoervergoeding vir multimeterrekeninge, wat bygedra het tot die uitdagings wat die bedryf in die gesig staar. Hierdie maatreëls was bedoel om die aanvaarding van battery-energieberging langs sonkrag aan te moedig, maar die jongste beslissing ondermyn die doelwit om verspreide berging op die netwerk te bevorder.

Ontleders skat dat die uitspraak die besparings wat deur sonkrag-plus-bergingstelsels verskaf word, met 10% tot 15% sal verminder, wat die gemiddelde opbrengs op belegging verleng. As gevolg van hierdie beslissings, voorspel SEIA 'n 40%-daling in die residensiële sonkragmark en 'n 25%-daling in die kommersiële daksektor in die komende jare.

Die sonkrag- en bergingsbedryf doen 'n beroep op staatsleiers en CPUC om hul besluite te heroorweeg voordat verdere skade aan Kalifornië se skoon energiemark aangerig word. Daar is egter kommer dat bykomende uitdagings kan ontstaan, aangesien groot nutsdienste wat deur beleggers besit word, voorgestel het om vaste maandelikse heffings op alle belastingbetalers te hef, ongeag hul elektrisiteitsverbruik.

Dit is duidelik dat die CPUC se onlangse beslissings 'n beduidende impak gehad het op die daksonkragbedryf in Kalifornië, wat eens as 'n leier in hernubare energie beskou is. Die staat staar nou 'n kritieke tyd in die bepaling van die toekoms van sy skoon energiemark en die vermoë van individue en besighede om deel te neem aan die oorgang na 'n volhoubare energiestelsel.