Buffalo Common Council ondersoek onbetaalde huur by Erie Basin Marina

Opsomming: Die Buffalo Common Council kyk na die bedrag geld wat Smith Boys, die maatskappy wat die Erie Basin Marina die afgelope 10 jaar aan die stad verskuldig is, verskuldig is. Die stad se kontroleurskantoor het 'n verslag aan die Raad se Finansiële Komitee uitgereik waarin die kontrak met Smith Boys en die verskille in huurbetalings uiteengesit word. Die kontrak het vereis dat Smith Boys $1 per jaar plus 20% van die netto wins moet betaal, maar die stad het slegs die $1 huurfooi ontvang en geen bykomende betalings nie. Die Finansiële Komitee versoek verteenwoordigers van die departement van openbare werke en Smith Boys om volgende week 'n vergadering by te woon om die saak verder te bespreek.

Buffalo's Erie Basin Marina is sedert 2013 onder die bedryf van Smith Boys, met 'n vyfjaar-kontrakverlenging wat onlangs verstryk het. Die stad se kontroleurskantoor beraam dat die marina ongeveer $900,000 XNUMX in bruto inkomste per jaar genereer.

Dit het egter aan die lig gekom dat Smith Boys net in twee uit die nege jaar van die kontrak netto wins bo $80,000 XNUMX gemaak het. Die finale jaar se finansiële totale is nog onbekend. Die Kontroleur se kantoor het ook ontdek dat die Departement van Openbare Werke geen finansiële inligting verskaf het terwyl die oudit uitgevoer is nie.

Benewens onbetaalde huurgelde het die kontrak ook bepaal dat ’n onafhanklike oudit elke twee jaar uitgevoer word en dat die operateur bewys lewer van algemene aanspreeklikheidsversekering. Die Departement van Openbare Werke kon egter geen ouditverslae of bewyse van versekeringsnakoming verskaf nie.

Mitchell P. Nowakowski, lid van die Buffalo Common Council, het sy verbintenis uitgespreek om enige geld wat Smith Boys aan die stad verskuldig is, terug te vorder en het die wanbestuur binne die stadsdepartemente uitgelig.

Die Finansiële Komitee se komende vergadering op 19 Desember sal die kwessie verder ondersoek en antwoorde van die departement van openbare werke en Smith Boys soek. Die raad hoop om hierdie situasie reg te stel en te verseker dat alle betrokke partye by die bepalings van die kontrak hou om vorentoe te beweeg.