In 'n verrassende wending het die Buchholz-sokkerster Kendall Jackson hom tot die Universiteit van Miami verbind. Nadat hy voorheen in Julie na Florida toegewy het, het Jackson 'n hartsverandering gehad ná sy span se verwoestende nederlaag in die FHSAA Klas 4S State Semifinaal.

Verskeie universiteitsvoetbalprogramme het belangstelling getoon om Jackson te werf na sy ontbinding. Onlangs is hy selfs gesien met 'n UCF-hoodie, wat spekulasie oor sy volgende skuif laat opvlam het. Dit was egter die geleentheid om met een van die grootste verdedigingsdoele in die NFL-geskiedenis te werk wat uiteindelik Jackson se besluit laat swaai het.

“Die liga is nie my einddoel nie. Ek wil 'n Hall of Famer wees, en wie anders kan my beter help om daar te kom as 'n Hall of Famer!” Jackson het aan Hayes Fawcett van On3 Sports uitgespreek.

Die Hall of Famer waarna hy verwys het, is Jason Taylor, die Universiteit van Miami se Defensive Ends-afrigter, wat 'n roemryke loopbaan van 15 seisoene in die NFL gehad het en in 2017 in die Pro Football Hall of Fame opgeneem is.

Jackson, 'n hoogaangeskrewe vierster-rekruut, het sy senior seisoen afgesluit met indrukwekkende statistieke, en het 50 duikslae en drie sakke aangeteken. In die loop van sy vier jaar in Gainesville het hy altesaam 104 duikslae en 14 sakke bymekaargemaak.

Hierdie verbintenis kom as 'n beduidende hupstoot vir die Universiteit van Miami se sokkerprogram, aangesien hulle die talente van 'n besonderse jong atleet verseker. Met aspirasies om 'n Hall of Famer te word, kan Kendall Jackson se besluit om by die Hurricanes aan te sluit 'n wedstryd wees wat in die sokkerhemel gemaak is.