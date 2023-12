Vooruitgang in bioinformatika: KI rewolusieer RNA-struktuurvoorspelling

Navorsers van die Kankerwetenskapinstituut van Singapoer (CSI Singapoer) aan die Nasionale Universiteit van Singapoer het 'n baanbrekende ontdekking op die gebied van bioinformatika gemaak en 'n kunsmatige intelligensie (KI) metode ontwikkel wat die driedimensionele (3D) struktuur van RNA kan voorspel met ongekende akkuraatheid.

Tradisioneel was die voorspelling van die strukture van RNA-molekules 'n moeilike taak as gevolg van hul vlak energielandskap en relatiewe onstabiliteit. Bestaande metodes skiet dikwels tekort om presiese modelle te verskaf. Die nuut ontwikkelde metode, bekend as DRfold, gebruik egter diepleertegnieke om die akkuraatheid van RNA-struktuurmodelle aansienlik met meer as 70% te verbeter in vergelyking met konvensionele metodes.

DRfold inkorporeer twee diep-leer-netwerkpyplyne, wat onderskeidelik op end-tot-end-leer en meetkundige beperkingsleer fokus. Hierdie pyplyne het belowende resultate getoon om die tersiêre strukture van RNA akkuraat te voorspel.

Die implikasies van hierdie vooruitgang is verreikend, veral op die gebied van RNA-gebaseerde geneesmiddelontdekking. Die vermoë om RNA-strukture akkuraat te modelleer kan die ontwerp en virtuele sifting van RNA-middels aansienlik vergemaklik. Hierdie deurbraak het die potensiaal om die gaping te oorbrug tussen die beperkte aantal eksperimenteel-bepaalde RNA-strukture en die groot aantal bekende RNA-reekse wat nie strukturele inligting het nie.

Wat die belangrikheid daarvan bydra, bied DRfold nie net akkurate voorspellings nie, maar is ook oopbron en skaalbaar. Dit beteken dat navorsers wêreldwyd hierdie deurbraak kan benut en daarop kan voortbou en die veld van bioinformatika verder kan bevorder.

Die CSI Singapore-span beplan om voort te gaan om DRfold te verfyn, met die doel om die KI-strategie uit te brei om proteïen-RNA-interaksies te modelleer. As dit suksesvol is, kan dit strukturele biologie en geneesmiddelontdekking revolusioneer, wat nuwe weë oopmaak om siekteverwante meganismes op molekulêre vlak te verstaan ​​en te teiken.

Samevattend verteenwoordig die ontwikkeling van DRfold 'n groot mylpaal op die gebied van bioinformatika. Die gebruik van KI vir akkurate RNA-struktuurvoorspelling het die potensiaal om die begrip van RNA-biologie te transformeer en die ontdekking van RNA-gebaseerde terapeutika te versnel.