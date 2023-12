Kunsmatige intelligensie rewolusieer voorspelling van RNA-strukture

'n Baanbrekersprestasie in bioinformatika is gemaak met die ontwikkeling van 'n nuwe kunsmatige intelligensie-gebaseerde metode wat die driedimensionele struktuur van RNA akkuraat voorspel vanaf primêre rye. Navorsers by die Kankerwetenskapinstituut van Singapoer (CSI Singapore) het DRfold geskep, 'n innoverende diepleermodel wat merkwaardige akkuraatheid in RNA-struktuurvoorspellings getoon het in vergelyking met tradisionele metodes.

Die uitdaging om RNA-strukture te voorspel lê in hul vlak energielandskap en minder stabiele aard, wat dit moeilik maak vir konvensionele metodes om presiese modelle te verskaf. DRfold volg egter 'n unieke benadering met sy twee diep-leer-netwerkpyplyne, wat fokus op end-tot-end-leer en meetkundige selfbeheersingsleer. Hierdie pypleidings het bewys dat dit effektief is om tersiêre RNA-strukture te voorspel.

Hierdie deurbraak het beduidende implikasies vir RNA-gebaseerde geneesmiddelontdekking en funksie-annotasie. Akkurate RNA-struktuurmodellering kan grootliks help met die ontwerp en virtuele sifting van RNA-medisyne, wat die moontlikhede in geneesmiddelontwikkeling uitbrei. Boonop oorbrug hierdie vooruitgang die gaping tussen die beperkte aantal eksperimenteel-bepaalde RNA-strukture en die groot aantal bekende RNA-volgordes sonder strukturele inligting.

’n Opwindende aspek van DRfold is dat dit beide oopbron en skaalbaar is. Dit beteken dat navorsers wêreldwyd hierdie innoverende metode kan benut en bydra tot die verdere verfyning daarvan. Die CSI Singapore-span is toegewyd aan die verbetering van die instrument en die uitbreiding van die KI-strategie om proteïen-RNA-interaksiemodellering in te sluit, wat die potensiaal het om strukturele biologie en geneesmiddelontdekking te revolusioneer.

Ten slotte, die ontwikkeling van DRfold is 'n beduidende deurbraak in die voorspelling van RNA-strukture. Met sy ongekende akkuraatheid en potensiaal vir uitbreiding, baan hierdie kunsmatige intelligensie-gebaseerde metode die weg vir vooruitgang in RNA-gebaseerde geneesmiddelontdekking en strukturele biologie.