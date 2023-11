Die evolusie van kunsmatige intelligensie in animasie en speletjies

Kunsmatige intelligensie (KI) het verskeie bedrywe, insluitend animasie en rekenaarspeletjies, 'n rewolusie veroorsaak. Die impak en toekomstige implikasies van KI in hierdie veld sal by die komende BFX-fees in Bournemouth, VK, ondersoek word. Terwyl die fees hoofsaaklik die visuele effekte-werk van Bournemouth Universiteit se Nasionale Sentrum vir Rekenaaranimasie ten toon stel, dien dit ook as 'n platform vir professionele mense in die bedryf en akademici om huidige kwessies te bespreek.

Die BFX-fees, nou in sy tiende jaar, het een van die Verenigde Koninkryk se grootste byeenkomste vir animasie-, speletjies- en visuele effekte-entoesiaste geword. Hierdie ses dae lange geleentheid bied meesterklasse, werkswinkels en vertonings om jong kreatiewe mense te inspireer en kennisdeling tussen kundiges te bevorder. Hierdie jaar sal een van die sleutelonderwerpe van bespreking die gebruik van KI in animasie en speletjies wees.

KI het reeds sy merk gemaak in die dobbelbedryf, met videospeletjies wat al dekades verskeie vorme van kunsmatige intelligensie insluit. Die jongste vooruitgang in KI-tegnologie is egter beide opwindend en kommerwekkend. Terwyl sommige glo dat KI kreatiwiteit kan verbeter en die spelervaring kan verbeter, is ander bekommerd oor moontlike werksverplasing en wetlike implikasies vir ateljees.

Tydens die fees sal kundiges in die bedryf lig werp op hoe maatskappye KI in meeslepende tegnologieë, virtuele produksie en digitale filmvervaardiging gebruik. Eerder as om op direkte aanhalings staat te maak, kan gesê word dat hierdie kundiges waardevolle insigte sal bied in die kruising van KI en die animasie- en speletjiesbedryf. Boonop sal ervare professionele persone soos Joe Darko, animasiehoof en senior animeerder by Sony Imageworks, en Joe Eaton, 'n prominente animeerder, hul ervarings en perspektiewe oor kreatief werk in 'n KI-gedrewe bedryf deel.

Die BFX-fees het ten doel om die gaping tussen akademie en nywerheid op te voed, te inspireer en te oorbrug. Langs die besprekings en werkswinkels sal daar geleenthede wees vir jongmense, gesinne en entoesiaste om die wêreld van animasie, visuele effekte en speletjieproduksie te verken. Of jy nou 'n aspirant-kreatiewe is of bloot in die veld belangstel, die BFX-fees beloof om 'n boeiende blik op die ontwikkelende landskap van KI en die impak daarvan op animasie en speletjies te bied.

vrae

V: Wat is die BFX-fees?

A: Die BFX-fees is 'n jaarlikse geleentheid wat die werk van die Nasionale Sentrum vir Rekenaaranimasie by Bournemouth Universiteit ten toon stel. Dit bring professionele persone uit die bedryf, akademici en entoesiaste bymekaar om animasie, speletjies en visuele effekte te bespreek en te vier.

V: Wat sal die hooffokus van die fees vanjaar wees?

A: Een van die hooffokusse van die fees vanjaar is om die gebruik van kunsmatige intelligensie (KI) in animasie en speletjies te ondersoek.

V: Waarom is KI 'n belangrike onderwerp in die animasie- en speletjiebedryf?

A: KI het die potensiaal om die animasie- en speletjiebedryf te revolusioneer deur kreatiwiteit te verbeter, spelmeganika te verbeter en meer meesleurende ervarings te skep. Daar is egter kommer oor werksverplasing en moontlike regskwessies.

V: Wie is van die noemenswaardige sprekers by die fees?

A: Belangrike sprekers sluit in Joe Darko, animasiehoof en senior animeerder by Sony Imageworks, en Joe Eaton, 'n prominente animeerder. Hulle sal hul ervarings en insigte oor kreatief werk in 'n KI-gedrewe bedryf deel.

V: Is die fees slegs vir professionele persone of akademici?

A: Nee, die BFX-fees is ontwerp vir 'n wye verskeidenheid deelnemers, insluitend jong kreatiewe, gesinne en enigiemand met 'n belangstelling in animasie, visuele effekte en speletjieproduksie.