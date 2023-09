Gearbox, die Company Behind Borderlands-reeks, na bewering te koop

Volgens berigte is Gearbox, die Amerikaanse speletjiemaatskappy wat bekend is vir die ontwikkeling van die Borderlands-reeks, tans te koop. Die moedermaatskappy van Gearbox, Embracer, oorweeg verskeie opsies, met een daarvan die verkoop van die ateljee. Verskeie derde partye het reeds belangstelling getoon om die maatskappy te verkry. Nóg Embracer nóg Gearbox het egter enige amptelike kommentaar oor die saak gemaak.

Hierdie nuus kom op 'n uitdagende tyd vir Embracer, aangesien dit tans 'n groot herstruktureringsproses ondergaan. As deel van hierdie herstrukturering is Volition, die ateljee verantwoordelik vir die gewilde Saints Row-reeks, reeds gesluit. Embracer het vroeër vanjaar sy planne aangekondig om ateljees te sluit en speletjies te kanselleer nadat 'n $2 miljard-transaksie met die Saoedi-regeringsbefondsde maatskappy Savvy Games Group deurgeval het.

Embracer Group, die moedermaatskappy, was die afgelope jare op 'n verkrygingstog en het verskeie prominente ateljees verkry, insluitend Crystal Dynamics, ontwikkelaar van Tomb Raider. Die verkryging van Gearbox is in Februarie 2021 voltooi, wat die maatskappy op tot $1.4 miljard waardeer. Gearbox het onlangs Borderlands spin-offs Tiny Tina's Wonderlands en New Tales from the Borderlands vrygestel. Hulle het ook vanjaar die suksesvolle plunderskieter Remnant 2 gepubliseer. Boonop gaan hulle iewers in 3 Homeworld 2024 publiseer, 'n wetenskapfiksie-intydse strategie-speletjie wat deur Blackbird Interactive ontwikkel is.

Die maatskappy brei ook sy teenwoordigheid buite die spelwêreld uit, aangesien 'n Borderlands-rolprent geregisseer deur Eli Roth geskeduleer is om in die somer van 2024 in teaters te verskyn. Dit dui aan dat ondanks die huidige onsekerhede rondom die maatskappy se toekoms, Gearbox steeds verbind is tot sy franchise en is aktief besig met nuwe projekte.

