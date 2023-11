Wetenskaplikes maak baanbrekende ontdekkings oor Venus se atmosfeer

’n Onlangse studie wat deur ’n span wetenskaplikes in Duitsland uitgevoer is, het baanbrekende direkte waarnemings van atoomsuurstof aan beide die dag- en nagkante van Venus gemaak. Dit is die eerste keer dat sulke waarnemings gemaak is, wat waardevolle insigte bied in die geheimsinnige atmosfeer van die aarde se buurplaneet.

Deur gebruik te maak van data wat van die upGREAT-skikkingspektrometer aan boord van NASA se Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA)-vliegtuig ingesamel is, het die navorsingspan gekonsentreerde atoomsuurstof op hoogtes van ongeveer 100 km opgespoor. Hierdie ontdekking is betekenisvol omdat vorige waarnemings van atomiese suurstof aan die nagkant van Venus indirek gemaak is deur 'n flou uitstraling van lig deur die atmosfeer.

Die atmosfeer van Venus verskil hemelsbreed van die Aarde s'n, ondanks sy soortgelyke grootte en posisie in die sonnestelsel. Venus het 'n dik koolstofdioksiedatmosfeer met deurlopende swaelsuurwolkbedekking, wat lei tot uiterste kweekhuiseffekte en oppervlaktemperature wat 'n skroeiende 464°C (867˚F) bereik. Om die samestelling en dinamika van Venus se atmosfeer te verstaan, is noodsaaklik vir toekomstige ruimtesendings na die planeet.

Atoom suurstof (O1) is 'n allotroop van suurstof wat hoogs reaktief is en nie algemeen op die aarde se oppervlak voorkom nie. Op Venus word dit geproduseer deur die afbreek van koolstofdioksied en koolstofmonoksied aan die dagkant en na die nagkant vervoer. Deur atoomsuurstof direk te meet, hoop wetenskaplikes om insig te kry in die atmosferiese prosesse van Venus en die redes agter die skerp verskille tussen Venus se atmosfeer en dié van die Aarde te ontbloot.

Hierdie bevindinge ondersteun toekomstige ruimtesendings na Venus, soos NASA se DaVinci-sending en die Europese Ruimte-agentskap se EnVision-sending. Deur die atmosfeer van Venus, Aarde en Mars te bestudeer, poog wetenskaplikes om hul begrip van die faktore wat atmosferiese samestelling en evolusie in rotsagtige planete beïnvloed, te verbeter.

Vrae:

V: Waarom verskil Venus se atmosfeer van die aarde s'n?

A: Venus se atmosfeer bestaan ​​uit 'n dik laag koolstofdioksied en deurlopende swaelsuurwolkbedekking, wat lei tot uiterste kweekhuiseffekte en uiters hoë oppervlaktemperature.

V: Hoe is atomiese suurstof aan beide die dag- en nagkante van Venus waargeneem?

A: Die waarnemings is gemaak met die upGREAT-skikkingspektrometer aan boord van NASA se SOFIA-vliegtuig, wat gekonsentreerde atoomsuurstof op hoogtes van ongeveer 100 km opgespoor het.

V: Wat is die betekenis van hierdie ontdekking?

A: Hierdie ontdekking verskaf waardevolle insigte in die samestelling en dinamika van Venus se atmosfeer, ondersteun toekomstige ruimtesendings na die planeet en help met die begrip van die verskille tussen Venus se atmosfeer en die Aarde s'n.