Bobcats maak 'n terugkeer in Ohio

’n Onlangse studie wat deur wildbioloog Shauna Weyrauch gedoen is, het aan die lig gebring dat bobbejane, wat vroeër in Ohio uitgesterf het, stadig terugkeer na suidelike en oostelike dele van die staat. Weyrauch hou sedert 2015 die verspreiding en gedrag van 'n manlike en vroulike bobcat, saam met verskeie katjies, noukeurig deur middel van roetekameras dop.

Weyrauch stel veral daarin belang om die habitatkenmerke te bestudeer wat bobbejane lok en maniere te vind om hul habitat te verbeter om die bevolking te ondersteun. Ongelukkig word die herstel van die bobbejaanbevolking in sentraal-Ohio beperk deur die skaarsheid van holplekke in beboste gebiede. Met die historiese opruiming van woude, het die ou hol stompe wat vroeër as 'n belangrike habitat vir holtes gedien het, skaars geword.

Om hierdie kwessie aan te spreek, is vier strukture in 2022 gebou, wat spesifiek ontwerp is om moontlik holtes vir bobbejane te voorsien. Hierdie strukture word noukeurig gemonitor met roetekameras om enige bobcat-aktiwiteit op te spoor.

Bewaringspogings het 'n beduidende rol gespeel in die geleidelike terugkeer van bobbejane na dele van die Midde-Weste, Ohio-vallei en Noordoostelike streke. Bobcats, wat tipies groter as huiskatte is en tussen 10 en 40 pond weeg, is geneig om weg te skram vir menslike kontak en word selde in die natuur gesien.

In die verlede is bobbejane, saam met poemas en wolwe, uit Ohio uitgeskakel as gevolg van jag, vang, en die verlies van beskermde habitatte soos woude skoongemaak is vir houtkap en landbou. 'n Paar bobbejane het egter in die 1960's en 1970's 'n terugkeer begin maak, wat waarskynlik van die ruwe Appalachiese hooglande suidoos van Ohio migreer.

In 1974 het die Ohio Departement van Natuurlike Hulpbronne bobbejane as 'n bedreigde spesie gelys om die geïsoleerde bevolkings te beskerm. Soos hul getalle die afgelope paar jaar begin toeneem het, is bobbejane in 2014 van Ohio se lys van bedreigde en bedreigde spesies verwyder. Alhoewel hulle nie meer bedreig word nie, is jag en vang van bobbejane steeds verbied.

Om die bevolkingsgrootte van bobbejane akkuraat te bepaal, het navorsers roetekameras in die voorheuwels van die Appalachians geïnstalleer as deel van Projek Wild Coshocton. Hierdie kameras sal waardevolle insigte verskaf oor die teenwoordigheid en gedrag van die bobbejaanbevolking in Ohio.