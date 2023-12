Bluesky: Verbetering van sigbaarheid en herhandel met 'n skoenlapperlogo

Bluesky, die gedesentraliseerde Twitter-alternatief, gaan voort om te ontwikkel met nuwe kenmerke en 'n vars logo. In 'n onlangse blogplasing deur Jay Graber, uitvoerende hoof, is aangekondig dat Bluesky gebruikers nou toelaat om plasings te sien selfs wanneer hulle nie aangemeld is nie. Voorheen het slegs aangemelde gebruikers toegang tot die platform se inhoud gehad. Hierdie verandering het ten doel om die sigbaarheid en toeganklikheid van Bluesky-plasings te verhoog.

Terwyl 'n wissel-opsie bestaan ​​vir gebruikers om die sigbaarheid van hul plasings tot afgemelde gebruikers te beperk, erken Bluesky dat ander toepassings dalk nie hierdie versoek sal respekteer nie. In wese bly Bluesky 'n oop en openbare netwerk ondanks hierdie omgewing. Graber beklemtoon dat plasings op Bluesky nog altyd publiek was via ontwikkelaargereedskap en ander toepassings. Die bedoeling agter die platform is om 'n oop en deursigtige sosiale media-ervaring te skep, en hierdie opdatering strook met daardie visie.

Benewens die groter sigbaarheid, het Bluesky 'n opgeknapte logo onthul. Die vorige logo het 'n blou lug met wolke gehad, maar die platform het opgemerk dat gebruikers die skoenlapper-emoji 🦋 aanneem om hul Bluesky-handvatsels te simboliseer. Gevolglik bevat die nuwe logo 'n skoenlapper, wat die platform se missie verteenwoordig om sosiale media in iets nuuts te omskep. Die skoenlapper-logo is nie net visueel aantreklik nie, maar dra ook die idee van groei, transformasie en vryheid oor.

Bluesky se groei en gebruikersbetrokkenheid is duidelik namate die platform steeds momentum kry. Alhoewel kommer uitgespreek is oor die versoenbaarheid daarvan met ActivityPub, boesem die ondersteuning van Meta's Threads en die groeiende gebruikersbasis op Bluesky optimisme in vir 'n saambestaande toekoms. Die doel is om 'n federasie te skep waar verskillende protokolle kan floreer, en Bluesky se verbintenis tot 'n oop en prettige omgewing vind resoneer met gebruikers.

Bluesky se besluit om sigbaarheid te verbeter en die handelsmerk met 'n skoenlapper-logo te verbeter, demonstreer sy toewyding om 'n inklusiewe en innemende ruimte vir gebruikers te bied, terwyl dit sy transformerende missie in sosiale media omhels.