Stad Bloomington erken potensiële sluiting van Holy Trinity Katolieke Kerk

Die Stad Bloomington monitor die voorgestelde sluiting van Holy Trinity Katolieke Kerk noukeurig, aangesien die Katolieke Bisdom Peoria onlangs 'n plan vrygestel het om die historiese bakengebou te sluit en die gemeente met 'n ander saam te smelt. Stadsbestuurder Tim Gleason erken die implikasies wat die potensiële sloping van Holy Trinity op die algehele karakter van die middestad kan hê, erken die gebou se historiese waarde en voorspel weerstand teen die vernietiging daarvan. Hy spreek egter ook hoop uit dat die stad alternatiewe opsies vir die terrein kan ondersoek.

Die stad se Departement vir Ekonomiese en Gemeenskapsontwikkeling is reeds besig met voorlopige gesprekke oor die toekoms van die kerk, en poog om die moontlikhede te verstaan ​​en die afbreek-scenario te vermy indien moontlik. Gleason onthul dat daar belangstellendes was wat navraag gedoen het oor potensiële ontwikkelingsgeleenthede vir die terrein, hoewel niks bevestig is nie.

Alhoewel die sluiting van die Holy Trinity Katolieke Kerk en die potensiële samesmelting daarvan met 'n ander gemeente gedryf kan word deur lae bywoning, is die besluit nie sonder omstredenheid nie. Gemeentelede stoot terug teen die voorgestelde plan, en die finale besluit sal volgende jaar geneem word.

Afgesien van die moontlike sluiting van Holy Trinity, het Gleason ook 'n opdatering verskaf oor die stad se pogings om openbare insette vir die konsep straatbeeldplan in die middestad in te samel. Hy is tevrede met die vlak van betrokkenheid, met meer as 7,000 2024 mense wat die spesialiteitswebwerf besoek en etlike honderde individue wat kommentaar op die voorstel lewer. Die stad beplan om vroeg in 30 nog 'n openbare insetforum te hou, en die voltooide plan, wat na raming $XNUMX miljoen kos, sal in die laat winter of vroeë lente aan die raad voorgelê word.

In ander nuus, die stad se kredietgradering is onlangs opgegradeer na AA1 vanaf AA+. Gleason beskou hierdie opgradering as 'n beduidende prestasie en erken dit aan die raad se verbintenis om die gemeenskap se infrastruktuurbehoeftes aan te spreek. Hy noem die onlangse goedkeuring van 'n tariefstruktuur vir 'n $400 miljoen waterstelselwye verbetering, en beklemtoon die finansiële voordele wat met 'n hoër kredietgradering gepaard gaan.

As hy vorentoe kyk, streef Gleason na 'n AAA-gradering vir die stad, met erkenning van die voortgesette bindbare projekte wat finansiering sal verg. Ten spyte van die uitdagings glo hy dat die stad goed geposisioneer is om sy behoeftes aan te spreek en sy verbeterde kredietgradering vir toekomstige projekte en beleggings te benut.