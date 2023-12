Man in hegtenis geneem in Philadelphia-voorval met verskeie wapens, dwelms en verdagte toestelle

Opsomming: Wetstoepassingsagentskappe in Philadelphia het Sondagmiddag gereageer op 'n oproep waarin geweerskote van 'n koshuis in Cottmanlaan aangemeld is. By aankoms het die polisie Anton Rezinikov, 'n veroordeelde misdadiger, gevind saam met 'n kas van vuurwapens, verdowingsmiddels, dwelmtoebehore en kanne gevul met 'n vloeibare chemikalie. Daaropvolgende ondersoeke het 'n arsenaal van wapens ontbloot, insluitend 'n AR-styl geweer met 'n uitgewis reeksnommer, 'n 357 rewolwer, 'n Taurus 9mm, en 'n koeëlvaste baadjie. Die koshuis het ook 'n aansienlike hoeveelheid dwelms gehuisves, soos dagga, crystal meth, crack-kokaïen, sampioene, heroïen en Xanax-pille. Verder het wetstoepassers 'n vervalste geldmaakmasjien, inkbottels en 'n moontlike vervalste som geld ontdek. Die ontdekking van 'n verdagte toestel wat agt kleiner toestelle bevat het gelei tot die ontruiming van die woning, met bomtegnici wat later voorgestel het dat die ontwerp en konstruksie soos geïmproviseerde ploftoestelle gelyk het. Die hazmat-eenheid is ook ontbied om die vloeistofhouers wat op die perseel gevind is, te assesseer. Twee gesteelde voertuie is uit die oprit gevind. Anton Rezinikov, wat nou teregstaan ​​op verskeie aanklagte, insluitend die veroorsaak en gevaar van rampspoed, die onwettige besit of vervaardiging van massavernietigingswapens, en verskeie dwelm- en wapenaanklagte, bly in aanhouding terwyl die ondersoek voortduur.

Die polisie in Philadelphia het 'n man aangekeer na 'n voorval wat 'n magdom onwettige en gevaarlike items binne 'n residensiële eiendom behels het. Die ontdekking het ontvou toe wetstoepassingsagentskappe gereageer het op berigte van geweerskote wat uit 'n huis in Cottmanlaan afkomstig is. Binne die koshuis het die owerhede die 35-jarige Anton Rezinikov, 'n veroordeelde misdadiger teëgekom wat in besit gevind is van talle vuurwapens, insluitend 'n AR-styl geweer met sy reeksnommer wat gepeuter is, 'n rewolwer, 'n 9 mm-pistool en 'n koeëlvaste baadjie . Rezinikov se besit of besit van vuurwapens word weens sy kriminele agtergrond verbied.

Benewens die arsenaal van wapens, het die polisie 'n aansienlike hoeveelheid onwettige middels ontdek. Die dwelms waarop beslag gelê is, het dagga, crystal meth, crack-kokaïen, sampioene, heroïen en Xanax-pille ingesluit. Die ontdekking van groot kanne gevul met 'n vloeibare chemikalie en dwelmtoebehore het verder vermoedens laat ontstaan ​​oor die aktiwiteite wat binne die koshuis plaasvind.

Tydens die deursoeking van die perseel het wetstoepassers op 'n toestel afgekom wat agt kleiner verdagte toestelle bevat. Weens die ooreenkoms in ontwerp en konstruksie met geïmproviseerde ploftoestelle, is die bomgroep na die toneel ontbied. As 'n voorsorgmaatreël is nabygeleë inwoners ontruim, en die Philadelphia-brandweer se brandweereenheid is ook ontbied om die vloeistofhouers wat op die eiendom gevind is, te assesseer.

Verdere ondersoek het gelei tot die ontdekking van vervalste geldmaaktoerusting, bottels ink en 'n bedrag geld wat moontlik vervals is. Twee gesteelde voertuie, 'n 2023 Yamaha-motorfiets en 'n Mercedes Benz, is ook uit die woning teruggevind.

Anton Rezinikov is in hegtenis geneem en staan ​​nou tereg op 'n oorvloed aanklagte, insluitend die veroorsaak en gevaar van 'n ramp, die onwettige besit of vervaardiging van massavernietigingswapens, en verskeie dwelm- en wapenaanklagte. Die ondersoek duur voort aangesien wetstoepassingsowerhede voortgaan om bykomende bewyse in te samel.

Bron: https://abc7ny.com/philadelphia-crime-bomb-squad-police-police-involved/11324393