Die Ruimtevaarders se Misplaced Toolkit: 'n Les in Space Debris Management

Tydens 'n onlangse sending om 'n sonpaneel op die Internasionale Ruimtestasie (ISS) te herstel, het Nasa-ruimtevaarders Jasmin Moghbeli en Loral O'Harra 'n onverwagte ongeluk teëgekom. Hul gereedskapsak het uit hul greep gegly en weggedryf die ruimte in. Terwyl die gereedskapstel as 'n lae risiko beskou en agtergelaat is, trek dit nou aandag terwyl dit om die Aarde wentel, net voor die ISS.

Die helder, wit sak, sigbaar met die blote oog, het 'n skouspel geword vir diegene op die grond in die suide van die VK. Van 6.24:6.34 tot 24:5.30 Dinsdagaand sal gelukkige sterrekykers, gewapen met verkykers of teleskope, die kans kry om 'n blik op die drywende gereedskapstel te kry. Dit sal na verwagting op 5.41 November tussen XNUMX:XNUMX en XNUMX:XNUMX weer verskyn.

Om die veiligheid van die ISS en satelliete te verseker, monitor die Amerikaanse Ruimtemag die trajek van die eiesinnige sak nougeset. Beramings dui daarop dat dit iewers tussen Maart en Julie 2024 weer die aarde se atmosfeer sal binnegaan, wat 'n potensiële risiko vir beide mensgemaakte en operasionele ruimtetuie inhou.

Hierdie ongelukkige voorval is nie ongekend nie. Deur die geskiedenis van ruimteverkenning het ruimtevaarders onbedoeld verskeie items in die ruimte vrygelaat. In 1965 het die Nasa-ruimtevaarder Ed White 'n spaarhandskoen tydens 'n ruimtewandeling verloor, en in 2006 het mede-ruimtevaarder Piers Seller per ongeluk 'n spatel laat los terwyl hy 'n hitteskild herstel het. Heidemarie Stefanyshyn-Piper, die eerste vrou wat 'n ruimtewandeling gelei het, het in November 2008 'n soortgelyke ongeluk in die gesig gestaar toe sy haar gereedskapsak verloor het terwyl sy probeer het om dele van die ISS te herstel.

Die misplasing van gereedskap en toerusting beklemtoon die groeiende kommer rondom ruimterommel. Sedert die voorval met Ed White se handskoen het meer as 170 miljoen stukke puin in die ruimte opgehoop. Aangesien ruimteverkenning en satellietlanserings steeds in frekwensie toeneem, hou die risiko van botsings en die skep van meer puin beduidende uitdagings vir ruimtetuie en toekomstige missies in.

Algemene vrae (FAQ)

1. Is die dryfwerktuigstel 'n bedreiging vir die ISS?

Die Amerikaanse ruimtemag monitor die gereedskapstel aktief om te verseker dat dit nie 'n bedreiging vir die ISS of ander satelliete inhou nie.

2. Wanneer sal die dryfgereedskapstel weer die Aarde se atmosfeer binnegaan?

Beramings dui daarop dat die gereedskapstel tussen Maart en Julie 2024 weer die aarde se atmosfeer sal binnegaan.

3. Hoeveel items van ruimterommel is tans in die ruimte?

Sedert die voorval met Ed White se handskoen in 1965, het meer as 170 miljoen stukke puin in die ruimte opgehoop.

4. Wat is die risiko's verbonde aan ruimterommel?

Ruimterommel hou aansienlike risiko's in vir operasionele ruimtetuie en toekomstige missies. Die ophoping van rommel verhoog die waarskynlikheid van botsings, wat skade kan veroorsaak en selfs meer rommel kan genereer.

5. Watter maatreëls word getref om die kwessie van ruimterommel aan te spreek?

Ruimte-agentskappe en -organisasies werk aktief aan oplossings om die risiko's wat met ruimterommel geassosieer word, te versag. Dit sluit in die ontwikkeling van tegnologieë om rommel op te spoor, die implementering van riglyne vir verantwoordelike satellietontplooiing, en die navorsing van metodes om rommel uit 'n wentelbaan te verwyder.

(Bron: BBC News)