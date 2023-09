Blackstar onthul MKIII-reeks HT Venue-buisversterkers met CabRig-tegnologie

Blackstar Amplification het onlangs die derde generasie van sy HT Venue-buisversterkerreeks vrygestel, bekend as die MKIII. Hierdie nuwe reeks bevat die CabRig-tegnologie wat in die St. James- en Amped-reeks gevind word, wat dit 'n veelsydige hulpmiddel vir beide die ateljee en verhoog maak. Die MKIII-verfrissing is beskikbaar in verskeie modelle, insluitend die 50-watt HT Club- en 100-watt HT Stage-koppe, die 1×12 en 2×12-kombinasieversterkers, en die 40-watt HT Club-kombinasie.

Een van die sleutelkenmerke van die MKIII-versterkers is die CabRig-tegnologie, wat gebruikers toelaat om luidspreker-, kabinet-, mikrofoon- en kamersimulasie-instellings aan te pas. Die uitsette van die CabRig kan in bystandsmodus gebruik word, wat direkte opname in 'n lessenaar of DAW moontlik maak. Boonop kom hierdie versterkers met EL34-kragbuise en ECC83-voorversterkerbuise, alhoewel gebruikers die opsie het om dit uit te ruil vir 6L6's indien verkies.

Die MKIII-modelle beskik ook oor 'n herontwerpte digitale galm met Donker- en Ligskakelaars, wat verskillende kamer- en plaatstyl-galmtone bied. Die voorpaneel bevat 'n omvattende reeks kontroles en EQ-opsies om voorsiening te maak vir verskillende speelstyle. Blackstar se ISF (Infinite Shape Feature) bied 'n globale EQ-stem vir die overdrive, wat gebruikers in staat stel om tussen VSA en VK-aksent te wissel. Elke kanaal het twee voetskakelbare modusse.

Boonop bevat die MKIII-reeks 'n kragverminderingskakelaar, wat gebruikers in staat stel om die uitset van die versterkers tot 10% van hul maksimum te verminder. Dit maak hulle geskik vir verskeie omgewings en style. MKIII-versterkers bied ook effekte-lusse, verbeterde XLR- en koptelefoonuitsette, en die opsie om die Architect-sagteware vir diep klankbewerkings te gebruik.

Die nuwe HT Venue MKIII-reeks is nou beskikbaar vir voorafbestelling. Vir meer besonderhede, besoek Blackstar Amps.

