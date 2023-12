Verken die dieptes: belonings en buit in die Blackfathom Madness Raid

In die Seisoen van Ontdekking stel World of Warcraft Classic 'n unieke kinkel aan die bekende Blackfathom Deeps Dungeon bekend. Nou omskep in die Blackfathom Madness Raid, sal spelers die uitdaging in die gesig staar om sewe formidabele base te oorwin en verskeie struikelblokke te oorkom. Alhoewel die moeilikheidsgraad hoog kan wees, is die belonings wat op die dapper avonturiers wag volop. Begin met hierdie opwindende poging van vlak 25 af in Fase 1, en kyk watter skatte jy vir jouself kan opeis.

Quest-belonings tydens die aanval

Vergesel van die Blackfathom Madness Raid is verskeie take wat oorvloedige belonings oplewer na voltooiing. Of jy nou veg vir die Horde of Alliansie, jy kan waardevolle items kry deur aan hierdie take deel te neem. Ontdek die aanloklike belonings wat binne jou bereik is:

Twilight Invoker Cloth Set

Met twee- en driestukstelle, verhoog hierdie pantserstel jou skade en genesing van magiese towerspreuke en effekte. Verhoog jou krag met 'n toename van 9% en verbeter jou kans om toe te slaan met towerspreuke, afstandaanvalle en nabygevegaanvalle met 1%. Twilight Elementalist-leerstel

Met 'n soortgelyke twee- en driestukstruktuur verbeter hierdie leerstel jou skade en genesing van magiese towerspreuke en effekte met tot 12%. Versterk jou spelspel en verhoog jou trefkans met towerspreuke, afstandaanvalle en nabygevegaanvalle met 1%. Twilight Slayer Leer Stel

Gradeer jou vaardighede op met hierdie leerstel, wat +12 Aanvalskrag verskaf in die tweedelige bonus. Verbeter jou kans om te slaan met towerspreuke, afstandaanvalle en nabygevegaanvalle met 1% verder wanneer jy die volledige driestukstel aantrek. Twilight Avenger Mail Stel Rus jouself toe met hierdie posstel om +12 Aanvalskrag met twee stukke te kry. Ontketen jou potensiaal deur jou kans om te slaan met towerspreuke, afstandaanvalle en nabygevegaanvalle met 1% te maksimeer wanneer jy al drie stukke dra.

Bykomende Boss Loot Drops

Benewens die gesogte Twilight-pantserstelle, wees op die uitkyk vir ander eksklusiewe items wat van die base binne die Blackfathom Madness Raid val. Hierdie spesiale druppels beloof bykomende krag en voordele aan diegene wat gelukkig genoeg is om dit te verkry. Bly waaksaam en verken elke hoek om hierdie verborge skatte te ontdek.

Laat die waansin van Blackfathom Deeps ontvou terwyl jy in die Raid delf, die moeilikste teëstanders in die gesig staar en merkwaardige belonings opeis. Berei jouself voor vir die uitdaging en omhels die onbekende dieptes om 'n ware kampioen in World of Warcraft Classic: Season of Discovery te word.

