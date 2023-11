Waarom Mario + Rabbids Sparks of Hope 'n speletjie is wat jy nie op Nintendo Switch moet mis nie

As jy 'n Nintendo Switch-eienaar en 'n aanhanger van die Super Mario-franchise is, is daar 'n ooreenkoms op Amazon se Black Friday-geleentheid wat jy nie wil laat verbygaan nie. Mario + Rabbids Sparks of Hope, die opvolger van die gewilde Mario + Rabbids Kingdom Battle-speletjie, word tans met 'n yslike 75% afslag gekry. In plaas van die oorspronklike prys van $60, kan jy nou hierdie speletjie vir 'n ongelooflike bekostigbare $15 opraap. Maar hier is die vangs – hierdie ongelooflike aanbod hou dalk nie lank nie, so dit is noodsaaklik om vinnig op te tree as jy van plan is om hierdie Nintendo Switch-juweel in die hande te kry.

Mario + Rabbids Sparks of Hope waag dit verder as die tradisionele Mario-reeks deur met Ubisoft se Rabbids saam te werk in 'n beurt-gebaseerde taktiekspeletjie. Weg is die vaste rooster-gebaseerde gevegte, wat plek maak vir 'n meer dinamiese gevegstelsel wat verkenning en karakterontwikkeling beklemtoon. Onder leiding van Mario en sy vriende, begin spelers op 'n soeke om die onheilspellende bose mag bekend as Cursa te stuit. Langs die hoofstorielyn bied die speletjie 'n magdom bykomende aktiwiteite, insluitend uitdagings om muntstukke te versamel en visvang-minispeletjies, wat ure se vermaak verseker.

'n Sleutel-spelwerktuigkundige in Mario + Rabbids Sparks of Hope wentel om die Sparks, pragtige sterwesens wat jy tydens jou avontuur red. Elke karakter kan twee Sparks toerus, wat elkeen unieke aktiewe en passiewe vaardighede bied wat mettertyd opgegradeer kan word. Om jou span se prestasie te optimaliseer, sal ons omvattende gids oor die beste Sparks en hoe om dit te bekom 'n onskatbare hulpbron wees. Of jy nou tuis speel of op pad met jou Nintendo Switch, die verbetering van jou span se vermoëns is nou binne bereik.

Moenie uitmis op Amazon se Black Friday-ooreenkoms vir Mario + Rabbids Sparks of Hope nie. Met 'n massiewe afslag van $45, kan jy nou hierdie boeiende taktiekspeletjie vir slegs $15 besit. Tree egter vinnig op aangesien die duur van hierdie aanbod onseker bly. Moenie huiwer om jou kopie te beveilig en 'n onvergeetlike avontuur saam met Mario en sy eienaardige metgeselle aan te pak nie.

Vrae:



V: Wat is die afslag vir Mario + Rabbids Sparks of Hope op Amazon se Swart Vrydag?



A: Die speletjie word tans met 75% afslag, wat die prys tot net $15 verlaag vanaf die oorspronklike koste van $60.

V: Is Mario + Rabbids Sparks of Hope 'n beurt-gebaseerde taktiekspeletjie?



A: Ja, dit is. Die speletjie kombineer elemente van die Super Mario-franchise en Ubisoft se Rabbids in 'n beurt-gebaseerde taktiek-spelstyl.

V: Kan die Sparks in die speletjie opgegradeer word?



A: Ja, elke karakter kan twee Sparks toerus, en hulle kan mettertyd opgegradeer word met unieke aktiewe en passiewe vaardighede.