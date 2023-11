Black Friday GPU-aanbiedings: Bespaar groot op grafiese kaarte vir jou speletjie-rekenaar

By

Om een ​​van die beste grafiese kaarte te koop kan 'n duur poging wees, maar Swart Vrydag bring opwindende geleenthede om jou speletjie-rekenaar op te gradeer terwyl jy geld spaar. Alhoewel jy dalk nie super-spoggerige aanbiedings op die nuutste en beste GPU's soos die RTX 4080 vind nie, is daar steeds aansienlike afslag beskikbaar as jy weet waar om te kyk.

Wanneer begin Black Friday GPU-aanbiedings?

Swart Vrydag 2023 sal op 24 November wees, maar baie kleinhandelaars het reeds met hul verkope begin of sal voor die 24ste begin. Amazon se Black Friday-extravaganza skop byvoorbeeld op 17 November af, wat jou genoeg tyd gee om heelwat GPU's deur die week te kry.

Vroeë Black Friday GPU-aanbiedings

As jy nou 'n grafiese kaart benodig, is daar reeds verskeie opsies te koop. Alhoewel pryse nie in die helfte verminder sal word nie, sal hierdie transaksies grafiese kaarte meer bekostigbaar maak. Beide Newegg en Amazon bied tans afslag op geselekteerde grafiese kaarte.

Wat van kubermaandag?

Cyber ​​​​Monday volg op Swart Vrydag op 27 November, en dit is ook 'n uitstekende geleentheid om GPU-transaksies te vind. In onlangse jare het Cyber ​​​​Monday met Black Friday saamgesmelt, wat 'n lang tydperk van afslag en verkope geskep het.

Die beste Black Friday GPU-aanbiedings – wat om te verwag in 2023

Soos Black Friday naderkom, verwag ons dat 'n oorvloed grafiese kaarte te koop gaan wees. Alhoewel grafiese kaarte dalk nie dieselfde deurbuster-afslag as ander toestelle ontvang nie, kan jy steeds ordentlike afslag oor verskillende pryspunte verwag. Besparings van tot 10-20% kan verwag word, wat 'n beduidende verskil kan maak, veral vir hoë-end kaarte soos die RTX 4080.

Wenke vir inkopies vir Black Friday GPU-aanbiedings

Stel 'n begroting: Bepaal jou begroting vir 'n grafiese kaart voordat jy in die verkope delf. Moenie onder druk voel om op die duurste opsies uit te gee nie; selfs laer-prys kaarte kan 'n uitstekende spel ervaring bied. VRAM maak saak: Gee aandag aan die hoeveelheid VRAM (videogeheue) wat 'n grafiese kaart bied, aangesien dit spelprestasie beïnvloed, veral vir nuwer en veeleisende titels. Wees eerlik met jouself: Oorweeg jou spelgewoontes en die tipe speletjies wat jy geniet om te speel. As jy hoofsaaklik esports-titels speel, het jy dalk nie die kragtigste en duurste grafiese kaart beskikbaar nie.

Met hierdie wenke in gedagte, kan jy die meeste uit Black Friday GPU-transaksies maak en die perfekte grafiese kaart vir jou spelbehoeftes vind.

Algemene vrae (FAQ)

1. Kan ek aansienlike afslag verwag op die nuutste GPU's soos die RTX 4080?

Alhoewel super-spoggerige aanbiedings op die nuutste GPU's skaars kan wees, kan jy steeds afslag vind wat 'n goeie $ 100- $ 200 afsny op die steil vraprys van hoë-end kaarte.

2. Wanneer begin Swart Vrydag?

Swart Vrydag 2023 val op 24 November, maar baie kleinhandelaars begin hul verkope voor hierdie datum, sommige so vroeg as 17 November.

3. Is daar enige GPU-aanbiedings beskikbaar voor Swart Vrydag?

Ja, sommige kleinhandelaars bied reeds vroeë GPU-transaksies aan, wat afslag op geselekteerde grafiese kaarte bied. Hou hierdie aanbiedings dop as jy dadelik 'n grafiese kaart benodig.

4. Is Cyber ​​​​Monday 'n goeie tyd om GPU-transaksies te vind?

Ja, Cyber ​​​​Monday is 'n uitstekende dag om GPU-aanbiedings te vind, met afslag beskikbaar by verskeie kleinhandelaars.

5. Hoeveel kan ek verwag om op 'n grafiese kaart te bespaar tydens Swart Vrydag?

Alhoewel die presiese besparings kan verskil, kan u afslag van ongeveer 10-20% op grafiese kaarte oor verskillende pryspunte verwag.

6. Wat moet ek oorweeg wanneer ek gedurende Swart Vrydag vir 'n grafiese kaart inkopies doen?

Begrotingsbeperkings, VRAM-kapasiteit en jou spelvoorkeure moet alles in jou besluitnemingsproses in ag neem wanneer jy 'n grafiese kaart koop tydens Swart Vrydag.