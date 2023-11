Verken die beste daaglikse aanbiedings vir tegnologie-entoesiaste

Op soek na die beste aanbiedings vir tegnologiese toestelle? Kyk nie verder nie! Ons het 'n paar van die opwindendste en bekostigbaarste aanbiedings wat tans beskikbaar is, saamgevat. Of jy nou 'n PlayStation-fanatikus, 'n Nintendo Switch-liefhebber, 'n speletjiemonitor-entoesias is, of bloot 'n nuwe stoel nodig het, ons het jou gedek.

PS5 Slim Console Bundels

Amazon het pas 'n ongelooflike aanbieding vrygestel vir diegene wat smag na die nuwer, slanker PlayStation 5-konsole. Kies tussen die PS5 Slim Disc Edition Spider-Man 2-bundel of die PS5 Slim Disc Edition Call of Duty: Modern Warfare 3-bundel, albei teen 'n bekostigbare $499.99. Die PS5 Slim is 30% kleiner en 18% ligter as die oorspronklike, wat dit 'n perfekte toevoeging tot jou speletjie-opstelling maak.

Nintendo Switch OLED met Bonus Dell eGift Card

Dell bied 'n fantastiese aanbieding vir Nintendo Switch-aanhangers. Koop die Nintendo Switch OLED-speletjiekonsole met wit Joy-Cons, en ontvang 'n bonus van $75 Dell-promosiegeskenkbewys. Gebruik die geskenkbewys om jou speletjie-ervaring te verbeter met bykomstighede of nuwe speletjies.

Samsung Odyssey OLED G9 Gaming Monitor

Berei jouself voor vir 'n meeslepende spelervaring met die Samsung Odyssey OLED G9-spelmonitor. Met 'n indrukwekkende afslag van $500, word die vlagskip 49″-monitor nou slegs $1,099.99 XNUMX op Amazon geprys. Sy quantum dot (QD) OLED-paneel, bekend vir ongeëwenaarde HDR-beeldkwaliteit, verseker lewendige kleure en pragtige beeldmateriaal.

Secretlab TITAN Evo Gaming-stoele

Gradeer jou speletjie-opstelling op met die Secretlab TITAN Evo-speelstoel. Geniet tot $100 afslag tydens die amptelike Secretlab Black Friday-uitverkoping. Met 'n verskeidenheid groottes en aanpasbare opsies, insluitend premium-bekleedsel en geheueskuimkussings, waarborg die TITAN Evo die grootste gemak tydens lang speelsessies.

LEGO Star Wars Death Star Trench Run Diorama

Roep alle Star Wars-aanhangers en LEGO-entoesiaste! Amazon bied 'n ruim afslag op die LEGO Star Wars Death Star Trench Run diorama-stel. Herskep die ikoniese loopgraaftoneel uit Star Wars: A New Hope met hierdie stel, wat uit 665 stene bestaan. Kry dit nou vir slegs $46.99.

Samsung Odyssey Neo G7 4K Mini-LED QLED Gaming Monitor

Ervaar die toekoms van speletjies met die Samsung Odyssey Neo G7 43″ 4K Mini-LED QLED-spelmonitor. Geniet 'n merkwaardige $500 afslag tydens Black Friday, aangesien die monitor nou beskikbaar is vir slegs $499.99. Met sy Mini-LED-kwantumpuntpaneel bied hierdie monitor 'n meeslepende spelervaring teen 'n bekostigbare prys.

Sony DualSense-beheerders

Maak gebruik van Sony se beperkte tyd-aanbod en gradeer jou speletjie-bykomstighede op. Net vir hierdie week het Sony die prys van hul DualSense-beheerders tot $49.99 elk verlaag. Kies uit 'n reeks lewendige kleure en geniet verbeterde spel op jou PlayStation 5.

Sony Bravia XR A90J 4K OLED Smart TV

Walmart se Early Black Friday-uitverkoping bied jou 'n fantastiese aanbieding op die 65″ Sony Bravia XR A90J 4K OLED Smart TV. Hierdie TV teen slegs $1,398.00 2021, was Sony se topmodel in XNUMX. Bederf jouself met pragtige beeldmateriaal en meesleurende vermaak met hierdie hoë-end OLED-TV.

2021 Apple iPad 10.2 duim 64 GB

Amazon bied 'n afslagprys van $249 vir die 2021 Apple iPad 10.2″ met 64 GB-berging. Of jy dit vir werk, vermaak of kreatiwiteit gebruik, hierdie iPad bied 'n naatlose en aangename gebruikerservaring.

Algemene vrae (FAQ)

1. Is hierdie aanbiedings slegs vir 'n beperkte tyd beskikbaar?

Ja, die meeste van hierdie aanbiedings is tydsbeperk of deel van spesiale uitverkopingsgeleenthede. Ons beveel aan om hulle te gryp terwyl hulle hou.

2. Is hierdie aanbiedings internasionaal beskikbaar?

Beskikbaarheid kan verskil afhangende van jou ligging. Dit is die beste om by die onderskeie kleinhandelaars na te gaan vir internasionale verskepingsopsies en besonderhede.

3. Kan ek hierdie aanbiedings kombineer met ander afslag of promosies?

In sommige gevalle kan jy dalk aanbiedings of promosies kombineer, maar dit is altyd 'n goeie idee om die bepalings en voorwaardes wat deur die verkoper verskaf word, na te gaan.

4. Hoe kan ek op hoogte bly van die nuutste tegnologiese aanbiedings?

Om ingelig te bly oor die nuutste tegnologiese aanbiedings, volg betroubare tegnologienuuswebwerwe, teken aan vir nuusbriewe van jou gunsteling kleinhandelaars en hou sosialemediaplatforms dop vir aankondigings.

Neem asseblief kennis dat pryse en beskikbaarheid onderhewig is aan verandering, so maak seker dat u die handelaar se webwerf nagaan vir die jongste inligting.