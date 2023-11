Withings ScanWatch: 'n Afslagooreenkoms op 'n veelsydige hibriede slimhorlosie

Swart Vrydag en Kubermaandag kom nader, wat 'n vlaag opwindende transaksies saambring. Onder hierdie aanbiedings is 'n merkwaardige aanbod op die Withings ScanWatch, wat een van die top hibriede slimhorlosies selfs meer bekostigbaar maak. Kleinhandelaars soos Amazon en Best Buy bied tans die ScanWatch teen 20% afslag aan, wat sy prys tot $224.95 verlaag.

Ten spyte van die vrystelling van die meer gevorderde ScanWatch 2, bly die oorspronklike ScanWatch 'n uitsonderlike keuse vir individue wat hul gesondheid wil monitor sonder om op styl in te boet. Die ScanWatch spog met 'n verskeidenheid kenmerke, insluitend hartklopnasporing, slaapnasporing, 24/7-aktiwiteitsopsporing, verskeie oefensessiemodusse en EKG-lesing. Met 'n klein PMOLED-skerm bo-op, kan gebruikers maklik hul gesondheidstatistieke sien en funksies soos alarms en timers beheer. Boonop wissel die batterylewe tussen twee weke tot 'n hele maand op 'n enkele lading, 'n noemenswaardige voordeel van hierdie hibriede slimhorlosie.

Die Withings ScanWatch, wat aanvanklik in 2020 bekendgestel is, is beskikbaar in beide 38 mm en 42 mm groottes. Of jy nou die kleiner of groter model kies, die afslag geld steeds, wat neerkom op besparings van $55 tot $75. Alhoewel beide die swart en wit variante geredelik beskikbaar is in kleinhandelaars, blyk die swart model veral in groot aanvraag te wees, veral op Amazon.

As jy dit oorweeg het om 'n ScanWatch te koop, is dit nou 'n gepaste tyd om dit te doen. Met sy omvattende gesondheidsopsporingskenmerke en stylvolle ontwerp, kry die Withings ScanWatch steeds positiewe resensies en bly dit 'n gewilde keuse onder gebruikers. Maak gebruik van hierdie afslagooreenkoms en belê in 'n veelsydige hibriede slimhorlosie wat jou welstand prioritiseer.

