Bioafbreekbare pleister gemaak van menslike selle hou belofte in vir die behandeling van aangebore hartafwykings by babas

Navorsers aan die Universiteit van Colorado (CU) Anschutz Mediese Kampus het 'n beduidende deurbraak gemaak deur 'n bio-afbreekbare pleister wat uit menslike selle vervaardig is, te ontwikkel. Hierdie revolusionêre pleister het die potensiaal om baba aangebore hartdefekte (CHD) reg te stel en die behoefte aan veelvuldige indringende operasies te verminder. Anders as die huidige nie-lewende, nie-afbreekbare pleisters wat gebruik word, is hierdie nuwe pleister ontwerp om met die pasiënt se hartweefsel te integreer en bestaande oplossings te oorleef.

Aangebore hartdefekte, wat verwys na 'n groep defekte wat by geboorte teenwoordig is, raak ongeveer nege uit elke 1,000 XNUMX babas wat wêreldwyd gebore word. Alhoewel sommige van hierdie defekte nie behandeling benodig nie, noodsaak meer komplekse gevalle dikwels indringende operasies wat oor 'n tydperk van etlike jare uitgevoer word, wat in die eerste lewensjaar begin. Hierdie operasies vereis gewoonlik die inplanting van 'n hartpleister, maar huidige kolle het beperkings. Hulle groei nie saam met die pasiënt se hart nie en is geneig tot mislukking as gevolg van hul onvermoë om met die hartweefsel te integreer.

Om hierdie uitdagings te oorkom, het die CU Anschutz-navorsers 'n kombinasie van elektrospin en mens-geïnduseerde pluripotente stamselle (iPSC's) gebruik om 'n dik, poreuse steier te skep. Elektrospin behels die skepping van nanovesels deur elektrisiteit op 'n vloeibare oplossing toe te pas. Die span het bioafbreekbare polikaprolaktoon (PCL) gebruik om die steier te bou, wat toe gevul is met fibrien, 'n proteïen wat in bloedklonte voorkom. Hulle het die steier gesaai met iPSC's, wat belowende resultate na drie weke getoon het, wat integrasie met die steier toon en die vermoë om kontrakterende kardiomiosiete afkomstig van iPSC's te ondersteun.

Alhoewel verdere toetsing nodig is voordat menslike proewe kan begin, is die navorsers optimisties oor die potensiaal van die bioafbreekbare pleister. Dit verteenwoordig 'n beduidende vooruitgang in kardiale weefselingenieurswese en het die potensiaal om die behandeling van KHS en ander kardiale toestande te revolusioneer. Deur 'n pasiënt se eie selle te gebruik, is die uiteindelike doel om hartweefsel wat in laboratoriums gekweek is, te genereer wat gebruik kan word om hartdefekte reg te stel en langtermynkomplikasies te verminder.

Vrae:

V: Wat is aangebore hartdefekte (CHD)?

A: Aangebore hartdefekte is abnormaliteite in die struktuur van die hart teenwoordig by geboorte as gevolg van onbehoorlike ontwikkeling tydens swangerskap.

V: Wat is uniek aan die bioafbreekbare pleister wat deur CU Anschutz ontwikkel is?

A: Die bioafbreekbare pleister word van menslike selle gemaak en is ontwerp om met die pasiënt se hartweefsel te integreer, wat die beperkings van huidige nie-afbreekbare kolle aanspreek.

V: Hoe werk die pleister?

A: Die pleister bestaan ​​uit 'n dik, poreuse steier wat geskep is deur elektrospin en is gevul met fibrien. Dit word gesaai met menslike geïnduseerde pluripotente stamselle (iPSC's) wat met die steier integreer en die groei van funksionele hartweefsel ondersteun.

V: Wat is die potensiële impak van hierdie navorsing?

A: Die ontwikkeling van hierdie bioafbreekbare pleister hou belofte in om die behoefte aan indringende operasies by babas met aangebore hartdefekte te verminder en kan die weg baan vir nuwe behandelings vir ander harttoestande.

Bron: [Materials Today](https://www.materialstoday.com/)