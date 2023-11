Die Amerikaanse departement van justisie bring strafregtelike klagte teen Binance en stigter Changpeng Zhao

By

Binance, die wêreld se grootste cryptocurrency-beurs, en sy miljardêr-stigter en uitvoerende hoof, Changpeng Zhao, staan ​​tereg op kriminele aanklagte wat deur die Amerikaanse departement van justisie aanhangig gemaak is. Die aanklagte is die resultaat van 'n meerjarige ondersoek na bewerings van die oortreding van Amerikaanse wette en regulasies.

Luidens hofstukke sal Changpeng Zhao skuld beken op kriminele aanklagte en uittree as die HUB van Binance as deel van 'n skikking van $4 miljard met die Departement van Justisie. Die aanklagte sluit in die oortreding van die Bankgeheimhoudingswet deur versuim om 'n doeltreffende anti-geldwassery-program te implementeer en die opsetlike oortreding van Amerikaanse ekonomiese sanksies.

Die pleitooreenkoms lui dat Changpeng Zhao persoonlik skuldig sal beken dat hy 'n finansiële instelling oortree en die Wet op Bankgeheimhouding oortree het, en die departement van justisie beveel aan dat 'n boete van $50 miljoen aan hom opgelê word. Die aanklagte teen Binance sluit in die bedryf van 'n ongelisensieerde geldoordragbesigheid, die oortreding van die International Emergency Economic Powers Act, en 'n samesweringsklag.

Hierdie ontwikkeling kom nadat siviele sake vroeër vanjaar deur die Securities and Exchange Commission en die Commodity Futures Trading Commission teen Binance aanhangig gemaak is. Die regulatoriese ondersoek rondom Binance het verskerp, met kommer wat geopper is oor die maatskappy se bedrywighede in verskeie jurisdiksies, bewerings van geldwassery en sekuriteitsbedrog.

Terwyl Binance sedert sy ontstaan ​​in 2017 vinnig gegroei het, stel hierdie onlangse regsaksie die beurs se toekoms in twyfel. Die aanklagte wat teen die maatskappy en sy stigter gebring is, wek beduidende kommer oor nakoming en regulatoriese toesig binne die kripto-geldeenheidbedryf.

