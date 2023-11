Groot wolkkonsultante word erken as Microsoft-oplossingsvennoot vir moderne werk

Big Cloud Consultants, 'n bekende verskaffer van Microsoft-tegnologiedienste en hibriede werkplekoplossings, het die gewaardeerde Solutions Partner-aanwysing in die gewaardeerde Microsoft AI Cloud Partner Program behaal. Hierdie erkenning beklemtoon die uitsonderlike kliëntondersteuning en uitgebreide kennis van Microsoft Modern Work Solutions wat deur Big Cloud Consultants aangebied word.

Die Solutions Partner-benaming dien as 'n bewys van die maatskappy se merkwaardige vermoë om suksesvolle kliënte-uitkomste in lyn met die Microsoft Cloud te lewer. Dit versterk Big Cloud se posisie verder as 'n betroubare tegnologievennoot, bekend vir sy kundigheid en toewyding om kliënte te bemagtig met die nuutste oplossings.

Met hierdie prestasie versterk Big Cloud Consultants sy toewyding om voortdurend sy kennis en kundigheid te verbeter, om te verseker dat dit beide bestaande kliënte en voornemende vennote beter kan bedien. Die span se meedoënlose strewe om verhoogde produktiwiteit te bevorder, is duidelik in hul bereiking van die Solutions Partner-benaming binne die Microsoft AI Cloud Partner Program.

Microsoft se oplossingsbenamings onderskei hoëpresterende vennote van die groot ekosisteem van tegnologiediensverskaffers. Gebaseer op vennootvermoë-telling, vervang hierdie benamings Microsoft se nalatenskap in goud en silwer, met faktore soos tegniese vermoëns, ervaring en die vermoë om suksesvolle kliëntuitkomste te lewer wat in lyn is met die Microsoft Cloud wat die erkenning bepaal. Hierdie vennootskap met Microsoft wys Big Cloud Consultants se vermoë om naatlose samewerking, organisasie, leer, skepping en verbinding in afgeleë en hibriede werkplekke te fasiliteer.

Big Cloud Consultants sal sy posisie as 'n Microsoft Solutions Partner benut om sy vermoë te versterk om organisasies te help om sakesukses te ontsluit. Deur hul end-tot-end-wolk- en hibriede werkplekbestuurdienste, wat Microsoft Azure, Microsoft 365, SharePoint, Power Platform, Workspace Security, Migration Consulting en Managed Services insluit, voorsien hulle organisasies van 'n tegnologiese grondslag waarop gebou kan word.

Vir organisasies wat innoverende en effektiewe oplossings vir moderne werk soek, is Big Cloud Consultants die betroubare vennoot om na te wend.

vrae:

V: Wat is die betekenis van Big Cloud Consultants se bereiking van die Solutions Partner-aanwysing?

A: Die Solutions Partner-benaming dui op Big Cloud Consultants se elite-kliëntondersteuning en kundigheid in Microsoft Modern Work Solutions, wat sy posisie as 'n betroubare tegnologievennoot versterk.

V: Watter faktore bepaal die Solutions Partner-aanwysing?

A: Microsoft bepaal die oplossingsvennoot-benaming gebaseer op vennoot se vermoë-telling, met inagneming van elemente soos tegniese vermoëns, ondervinding en die vermoë om suksesvolle kliënt-uitkomste te lewer wat in lyn is met die Microsoft Cloud.

V: Watter dienste bied Big Cloud Consultants as 'n Microsoft Solutions-vennoot?

A: Big Cloud Consultants spesialiseer in end-tot-end wolk- en hibriede werkplekbestuur, en bied dienste soos Microsoft Azure, Microsoft 365, SharePoint, Power Platform, Workspace Security, Migration Consulting en Managed Services.